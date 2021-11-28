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Новогодние тосты на 31 декабря для празднования 2022 года

2:00:1211/28/2021,Анна Филатова
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Важно, чтобы он не был заезженным и подходил к данному событию. Читать его необходимо по памяти, а не с телефона или листа.

Как удивить гостей на Новый год: тосты.
Как удивить гостей на Новый год: тосты. Фото: Рixabay.com

Мы все с нетерпением ждем наступления главного дня в календаре — Нового года. Во всех магазинах украшены витрины и стоят елки, создавая праздничное настроение. Хозяйки начинают думать над тем, чтобы одеть и чем бы удивить своих гостей, какое блюдо приготовить и какой фреш намешать.

Полным ходом идет украшение квартиры к Новому году, люди ставят елки, вешают гирлянды на окна. Дети в это время становятся особенно веселыми, мечтают о подарках и о то, как бы увидеть Деда Мороза. И женщины и мужчины, начинают составлять список подарков на праздник, думают, как угодить близким и друзьям.

С кем встретить Новый год, чтобы он прошел весело и задорно — это тоже не второстепенная задача. Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Поэтому уже сегодня идут активные подготовлены к празднику, а количество людей в супермаркетах начинает увеличиваться.

Какой он идеальный Новый год? Веселый и креативный, запоминающийся и многолюдный. Когда стол накрыт, а гости, в шикарных нарядах, уже сидят за праздничным столом, самое время покорить присутствующих своим ораторским искусством и рассказать тост, который заставит людей наполниться позитивом и проникнуться симпатией к вам. Тост должен быть умным и понятным, смешным и креативным. Важно, чтобы он не был заезженным и подходил к данному событию. Читать его необходимо по памяти, а не с телефона или листа. Произнесенный с чувством и расстановкой тост, покорит присутствующих и наполнит атмосферой непринужденности этот вечер.

Тосты.



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