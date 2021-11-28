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Омикрон-штамм коронавируса очень опасным и требующим немедленного изучения назвали в Центре "Вектор"

11:45:2411/28/2021
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Вариант ковида, названный "омикрон" имеет большое число мутаций в гене S-белка. Хотя разработчики вакцины уверены в "Эпиваккороне" и против нового штамма.

"Омикрон" имеет большое число мутаций в гене S-белка. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Новый угрожающий штамм коронавируса «омикрон» уже обнаружили в Германии, Италии, Чехии, Израиле и Великобритании

Новый угрожающий штамм коронавируса «омикрон» уже обнаружили в Германии, Италии, Чехии, Израиле и ВеликобританииУченые из Италии показали изображение нового штамма коронавируса, получившего имя «омикрон»Ещё 346 новости

Новый вариант коронавируса, названный  "омикрон",  вызывает серьезное беспокойство у ученых. Появившийся пару недель назад штамм требует немедленного и всестороннего изучения, отметили в новосибирском Центре биотехнологий "Вектор", передает ТАСС.

"Вариант "омикрон", отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка...  Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения", - рассказали в "Векторе".

При этом в Центре подчеркнули, что эффективность вакцины "Эпиваккорона" против  "омикрона" можно сравнить с эффективностью против "дельты".

Как сообщал "Курьер.Среда", новый штамм уже распространяется не только по Южной Африке, откуда он родом, но и по Европе. В воскресенье появилась информация о том, что его обнаружили в России.

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коронавирусновый штаммэффективность вакциныомикрон
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