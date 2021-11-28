Омикрон-штамм коронавируса очень опасным и требующим немедленного изучения назвали в Центре "Вектор"

Новый вариант коронавируса, названный "омикрон", вызывает серьезное беспокойство у ученых. Появившийся пару недель назад штамм требует немедленного и всестороннего изучения, отметили в новосибирском Центре биотехнологий "Вектор", передает ТАСС.
"Вариант "омикрон", отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка... Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения", - рассказали в "Векторе".
При этом в Центре подчеркнули, что эффективность вакцины "Эпиваккорона" против "омикрона" можно сравнить с эффективностью против "дельты".
Как сообщал "Курьер.Среда", новый штамм уже распространяется не только по Южной Африке, откуда он родом, но и по Европе. В воскресенье появилась информация о том, что его обнаружили в России.