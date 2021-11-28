В Кузбассе похоронили трех погибших в шахте "Листвяжная" горноспасателей. Предстоят еще 48 похорон

Первые похороны погибших в шахте "Листвяжная" горноспасателей прошли в воскресенье, 28 ноября.
В городке Калтан близ Новокузнецка попрощались с двумя сотрудниками МЧС, погибшими во время спасательной операции на шахте "Листвяжная". Погибшие - Александр Аникин и Алексей Рылов, их отпевали в Храме Покрова Божией Матери. В Осинниках попрощались с Андреем Назаровым.
К храму пришли жители города и приехавшие из соседних городов сотрудники МЧС и родственники погибших. На церемонии прощания присутствовал Игорь Голдинов - глава Калтана.
Трое погибших спасателей несли службу в военизированном горноспасательном отделении № 3, базирующемся в Калтане, в посёлке Постоянном.
У 33-летнего Александра Аникина осталось двое маленьких детей, старший -первоклассник первый класс. Александр служил в МЧС с 2017 года.
55-летний Алексей Рылов, командир отделения, спасателем стал 18 лет назад, до этого работал шахтером. У него остались двое детей и трое внуков, передает АиФ.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление, которое могло стать следствием взрыва метана. На момент ЧП под землей находились 285 шахтеров, большинство из них удалось эвакуировать. Погибли 46 работников шахты и 5 горноспасателей.
После трагедии руководители шахты стали фигурантами уголовного дела по статье о нарушении требований безопасности. Также к ответственности привлекут двух главных инспекторов Ростехнадзора, проведших инспекцию на шахте в ноябре, следователи полагают, что она была только на бумаге.
Похороны шахтеров могут начаться с понедельника - пока родственникам не выдают их тела.