Кому обязательно 29 ноября следует протереть дома зеркала, помыть входную дверь и вымыть пол

29 ноября православные люди отмечают День Матвея.
Запреты данного праздника.
1. Не стоит в это день одевать вещи наизнанку, считается, что это очень плохая примета и удача отвернется от человека. Если вы вдруг не заметили данного казуса и все таки надели вещь наизнанку, то снимите ее как можно быстрее и попрыгайте на ней.
2. Не стоит ходить в одном носке или тапке, люди верили, что тогда человека настигнет разочарование в любви.
3. Нельзя надевать красные вещи в этот день, иначе может случится беда.
4. В зеркало барышни долго не смотрели, считалось, что это принесет нестабильность в любовных отношениях.
5. Не стоит в этот день свистеть в доме, иначе вас ждет нашествие насекомых.
6. Не стоит разговаривать через порог двери, иначе вы поссоритесь с тем человеком, с которым говорили.
7. В этот день начинается вторые сутки Рождественского поста, поэтому нельзя есть мясо и пищу животного происхождения.
8. 29 ноября нельзя покупать вещи, тем более одежду, это может стать причиной ссор.
9. Сидеть на столе в этот день было строго запрещено, иначе вас ждет несчастье или беда.
Что можно делать 29 ноября.
1. В этот день люди старались не сидеть дома, они ходили в гости или просто гуляли. Пышных застолий не устраивали, так как идет Рождественский пост.
2. Если к вам в гости приходил злой или сварливый человек, то стоит после его ухода перекрестить входную дверь.
3. В этот день люди особенно тщательно прислушивались к словам своих родных, в их словах был советы о том, как решить ту или иную проблемы в вашей жизни.
4. Сегодня обостряется интуиция, поэтому 29 ноября принято ее слушать и поступать так, как она велит.
5. Все плохие чувства и эмоции следовало убрать из своего сознания. День должен пройти в доброте и спокойствие.
6. Простите тех, кто вас обидел и вы попросите прощения у тех, кого обидели вы.