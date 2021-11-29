Депутат Аксёненко через суд намерен бороться за нарушенные конституционные права работающих пенсионеров по индексации пенсии

«И я в своей предвыборной кампании, и вся наша партия обещали избирателям, что будем бороться за возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Наша фракция СРПЗП (Справедливая Россия – Патриоты – За правду – прим.редакции) написала обращение в Конституционный суд и начала сбор подписей, чтобы признать отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам противоречащим главному закону страны, - написал парламентарий.
- Не так давно мы принимали поправки в Конституцию и тогда, в 2020-м, нам напоминали о значимости, главенстве и неоспоримости этого документа. Одна из поправок была наша - от Справедливой России - проведение индексации должно проводиться не реже одного раза в год для всех пенсий без исключения. Пришло время привести обязательства государства в соответствие с Конституцией».
Также депутат выложил в своих соцсетях фото самого обращения с бланком для сбора подписей.
Чтобы направить этот запрос, потребуется получить не менее 90 подписей депутатов Госдумы. Помимо Аксёненко, свою подпись поставил еще один депутат-справедливорос от Новосибирской области и Алтайского края – Александр Терентьев. Также бланк передали депутатам фракции КПРФ и «Новые люди».
Напомним, что принятые в 2015 году поправки в пенсионное законодательство о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам, а их в России более 7,3 миллиона человек, в среднем сокращает доходы каждого пенсионера на 11 тысяч рублей в год. Если же Конституционный суд посчитает наши доводы обоснованными, то депутаты Госдумы должны будут незамедлительно внести поправки в пенсионное законодательство и отменить запрет на проведение индексации.