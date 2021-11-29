Путин порекомендовал главам регионов лично контролировать вакцинацию россиян против коронавируса

В России 10 ноября состоялось совещание президента Владимира Путина с представителями правительства. В результате совещания было подписано сразу несколько документов. В перечень принятых актов вошла рекомендация президента в адрес губернаторов России взять по личный контроль прохождение вакцинации от коронавируса населения субъектов страны. Также главы регионов должны проконтролировать введение ограничительных мер из-за ситуации я пандемией COVID-19. Кроме того, глава государства поручил губернаторам доложить исполнение данного поручения до 30 ноября. Дале отчитываться нужно будет каждый месяц.
С началом новой волны пандемии коронавируса главы каждого региона ввели какие-то ограничительные меры. Кто-то обязал граждан вакцинироваться, где-то введен проходной контроль в общественных местах и транспорте: впускают только привитых граждан. Сейчас лидирующую позицию по числу вакцинированных граждан двумя компонентами в перерасчета на 100 человек занимает Чукотка. А вот с другого конца данного списка расположились Дагестан и Кабардино-Балкария.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Москве мать с ребенком на руках забралась на светофорный столб и не хочет с него слезать. Женщина не выдвигает никаких условий, она просто находится на высоте подвергая опасности свою жизнь и жизнь ребенка. Сейчас на место происшествия выехали спасатели для извлечения людей с высоты.