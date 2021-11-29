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Под Новосибирском в клубе «Вдали от жен» массовая драка завершилась поджогом BMW

10:57:2011/29/2021
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В полиции возбудили уголовное дело.

Массовая драка завершилась поджогом машины. Фото: АСТ-54

Отдых в клубе Куйбышева Новосибирской области для многих посетителей был омрачен массовой дракой. Она попала на камеры видеонаблюдения. После конфликта недалеко от кафе загорелась машина. В правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело.

Потасовка началась во время танцев, один из участников после нее обратился к медикам. Спустя несколько часов около кафе загорелся автомобиль BMW, владельцем которого был один из конфликтующих.

— 28 ноября в межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» поступило заявление о поджоге автомобиля, припаркованного у одного из заведений общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», — рассказали в МВД по Новосибирской области.

Клуб, в котором произошел инцидент, называется «Вдали от жен».

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клубмассовая дракаподжог автомобиля
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