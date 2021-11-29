Под Новосибирском в клубе «Вдали от жен» массовая драка завершилась поджогом BMW

Отдых в клубе Куйбышева Новосибирской области для многих посетителей был омрачен массовой дракой. Она попала на камеры видеонаблюдения. После конфликта недалеко от кафе загорелась машина. В правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело.
Потасовка началась во время танцев, один из участников после нее обратился к медикам. Спустя несколько часов около кафе загорелся автомобиль BMW, владельцем которого был один из конфликтующих.
— 28 ноября в межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» поступило заявление о поджоге автомобиля, припаркованного у одного из заведений общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», — рассказали в МВД по Новосибирской области.
Клуб, в котором произошел инцидент, называется «Вдали от жен».