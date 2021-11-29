Экономический и социальный кризис: пророчество Матроны Московской на 2022 год

Людям всегда было интересно, что их ждет в будущем. Для этого они обращались к сильным предсказателей, которые всегда давали точные прогнозы на будущее. Сейчас эта тема особенно актуальна, потому что до грядущего 2022 года осталось чуть больше месяца. Так, Матрона Московская всегда была сильной предсказательницей, которая предугадывала многие важные события в истории России и всего мира.
Что касается ее прогноза на будущий год, она говорила о том, что нас ждет сразу несколько страшных событий, которые произойдут из-за жесткости людей, живущих на Земле. В связи с тем, что большое количество человечества не верит в Бога, мы будем наказаны. Во многих странах даже стучатся государственные перевороты.
Для России Матрона Московская предсказывала резкое падение экономики. Внутренние противоречия приведут всех россиян к социальному кризису, из которого выльются финансовые проблемы. Святая предупреждала, что народу стоит меньше верить обманщикам со стороны и вестись на провокации от других стран. Для того, чтобы предотвратить это, каждый житель нашей страны должен прийти к внутреннему умиротворению, и тогда мы сможем очиститься. Нас не будут ждать крупные внешние конфликты, однако внутри возможен переворот и революция, идеи которой придут из стран, которые являются нашими политическими врагами.
Важно понимать, что все события, связанные с экономическим и социальным кризисами, могут случиться в течение трех последующих лет. Точной даты на то, когда это произойдет, нет, но это возможно в период с 2022 по 2025 год. Немало важно и то, что предсказания Матроны Московской совпадают с тем, что в свое время предсказывали Ванга, Вольф Мессинг, Нострадамус и другие ясновидящие.