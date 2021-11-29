В Бердске экс-сотрудницы отдела платных услуг ЦГБ не нашли новую работу. Премию в 270 000 рублей не выплачивают месяц

В Бердске экс-сотрудницы отдела платных услуг ЦГБ Бердска Виктория З. и Евгения С. не могут найти себе работу после комиссионного увольнения в ЦГБ.
Напомним, что Евгения и Виктория ранее заявляли, что пережили унижение во время ухода из поликлиники. По словам девушек, к нему была причастна главврач Алла Дробинская. Конфликт возник из-за того, что девушки отказались начислять заработную плату сотрудникам, чего, как они говорят, делать категорически не должны были.
- Врачи оказывают платные услуги. Сказали, что мы должны были начислять им зарплату. Нам сперва не давали положение. Потом заместитель главврача по экономической части дала нам копию. На последней странице было написано, что заработную плату начисляет планово-экономический отдел (ПЭО). Говорили, чтобы мы производили начисления в устном приказе. А если бы потом пришла какая-то проверка? То спросили бы с нас,- высказалась журналисту Виктория.
13 октября главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская вызвала Викторию к себе в кабинет, не предупредив о присутствии других работников.
- Я пришла с документами и хотела отчет показать. Бумаги сперва положили на стол. Когда я спросила, можно ли мне их забрать, сказали так: «Заберите свои никому ненужные документы. Свободна». Это было произнесено в присутствии экономиста, главного юриста. Их заранее вызвали, чтобы меня унизить. Мне сказали, что я не прошла испытательный срок. На следующий день, я вынуждена была пойти на больничный. Меня довели и я оформила больничный лист,- рассказывает Виктория.
Видя, что происходит с Викторией, Евгения тоже решила написать заявление на увольнение. Разбирательства по заявлению девушки проводились тоже в присутствии комиссии. Сотруднице пришлось доказывать объем выполненных ею работ, ведь Евгения, помимо отдела платных услуг БЦГБ, работала в этом же заведении на 0,5 ставки бухгалтера. Экс-сотрудница распечатала листы о работе, купив бумагу за свой счет. После девушка в отделе кадров разбиралась с припиской в ее заявлении о совместительстве должностей. И Викторию, и Евгению уволили по их собственному желанию, но не заплатили им премию. Так, Евгении, по ее словам, не выплатили около 70 тысяч рублей, а ее коллеге – Виктории около 200 тысяч рублей. Девушки с заявлением обратились в прокуратуру. Бывших сотрудниц ЦГБ с их инициативой поддержали многие бердчане.
Как сообщили сегодня, 29 ноября, экс-сотрудницы отдела платных услуг, ответ от прокуратуры Бердска им так и не поступил, ровно как и премия.
- Премии нет. От больницы тишина. Виктория не может пока найти работу,- рассказала журналисту Евгения.
Виктория подтвердила слова Евгении, однако подчеркнула, что поиски новой работы пока не вела усердно. Девушка озадачена столь долгим ответом от прокуратуры Бердска по сложившейся ситуации.
В прокуратуре «Курьер.Среда» заявили, что комментарий по заявлению девушек будет представлен завтра, 30 ноября.
Отметим, что ранее наша редакция с согласиями на обработку персональных данных повторно направляла официальные запросы от СМИ в ЦГБ Бердска, минздрав Новосибирской области, минздрав России. Ответ от учреждений здравоохранения должен поступить в ближайшее время.