Когда квасить и солить капусту в декабре 2021 года: благоприятные дни по Лунному календарю. Рецепт новогодней капусты

Тема заготовок на зиму сейчас очень актуальна, ведь каждая хозяйка занимается запасами на грядущую зиму, которая наступит совсем скоро. Одним из главных блюд на зиму всегда считалась соленая и квашеная капуста. Наши предки считали, что определенное положение и фаза Луны оказывает определенное влияние на то, какой получится капуста. Давление от Небесного тела решает, будет ли она хрустящей, вкусной и полезной. Для того, чтобы это получилось, необходимо ориентироваться на Лунный календарь-2021.
Стоит отметить, что в Лунном календаре на следующий месяц есть сразу несколько благоприятных дат для капустных дел: как для закваски, так и засолки овоща. Считается, что самым благоприятным периодом для заготовок на зиму станет промежуток с 5 по 18 декабря. В эти дни Луна будет находиться в растущей фазе, и именно в период между Новолунием и Полнолунием можно заняться этим любой хозяйке. Самым лучшим днем для капустных дел станет 9 декабря.
Стоит отметить, что к капусте ни в коем случае нельзя прикасаться 4 и 19 декабря, в даты Новолуния и Полнолуния. Приготовить это блюдо можно и на Новый Год. Ниже представлен простой рецепт для приготовления хрустящей, вкусной и питательной соленой капусты.
Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: кочан капусты весом примерно 2 кг, 200 гр моркови, 50 гр соли и 30 гр сахара. Нарежьте капусту небольшими кусочками и натрите морковь на терке, после этого перемешайте полученные смеси из овощей и плотно уложите в глубокую кастрюлю. Когда будете добавлять соль и сахар, вы можете немного пожать капусту для того, чтобы она выпустила сок. Сверху положите тарелку и поставьте груз в виде литровой банки воды. Оставьте на три дня при комнатной температуре, и после третьих суток оставьте еще на день в холодильнике.