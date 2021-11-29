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Когда квасить и солить капусту в декабре 2021 года: благоприятные дни по Лунному календарю. Рецепт новогодней капусты

2:00:3811/29/2021
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В декабре-2021 по Лунному календарю будет сразу несколько благоприятных дат для закваски и засолки капусты на зиму.

При закваске или засолке капусты важно ориентироваться на Лунный календарь. Фото: Pixabay
При закваске или засолке капусты важно ориентироваться на Лунный календарь. Фото: Pixabay

Тема заготовок на зиму сейчас очень актуальна, ведь каждая хозяйка занимается запасами на грядущую зиму, которая наступит совсем скоро. Одним из главных блюд на зиму всегда считалась соленая и квашеная капуста. Наши предки считали, что определенное положение и фаза Луны оказывает определенное влияние на то, какой получится капуста. Давление от Небесного тела решает, будет ли она хрустящей, вкусной и полезной. Для того, чтобы это получилось, необходимо ориентироваться на Лунный календарь-2021.

Стоит отметить, что в Лунном календаре на следующий месяц есть сразу несколько благоприятных дат для капустных дел: как для закваски, так и засолки овоща. Считается, что самым благоприятным периодом для заготовок на зиму станет промежуток с 5 по 18 декабря. В эти дни Луна будет находиться в растущей фазе, и именно в период между Новолунием и Полнолунием можно заняться этим любой хозяйке. Самым лучшим днем для капустных дел станет 9 декабря.

Стоит отметить, что к капусте ни в коем случае нельзя прикасаться 4 и 19 декабря, в даты Новолуния и Полнолуния. Приготовить это блюдо можно и на Новый Год. Ниже представлен простой рецепт для приготовления хрустящей, вкусной и питательной соленой капусты.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: кочан капусты весом примерно 2 кг, 200 гр моркови, 50 гр соли и 30 гр сахара. Нарежьте капусту небольшими кусочками и натрите морковь на терке, после этого перемешайте полученные смеси из овощей и плотно уложите в глубокую кастрюлю. Когда будете добавлять соль и сахар, вы можете немного пожать капусту для того, чтобы она выпустила сок. Сверху положите тарелку и поставьте груз в виде литровой банки воды. Оставьте на три дня при комнатной температуре, и после третьих суток оставьте еще на день в холодильнике.

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