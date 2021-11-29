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В Бердске в ДТП белый Renault вынесло на обочину. Водитель протаранил «могильную оградку» после жесткого столкновения с черным Subaru

2:01:4111/29/2021,Алина Бурова
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По предварительной причине столкновение произошло из-за того, что владелец одного из автомобилей резко поворачивал и не пропустил другого водителя. Удар был таким сильным, что бамперы разлетелись вдребезги.

Один из автомобилей занесло на обочину. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

В Бердске 29 ноября на пересечении улиц Ленина и Первомайская произошла авария. Как стало известно «Курьер.Среда», ДТП приключилось в 8 часу утра. Участниками аварии стали владельцы автомобилей Renault и Subaru.

Комментировать причину произошедшего водители отказались. Предварительную причину случившегося «Курьер.Среда» рассказал один из аварийных комиссаров, оперативно прибывший на место происшествия. Исходя из слов специалиста, столкновение произошло из-за того, что владелец черного автомобиля Subaru резко поворачивал и не пропустил другого водителя. В результате чего транспортное средство улетело на обочину. Впрочем, на кадрах с метра аварии невооруженным глазом видно, что столкновение было таким сильным, что Renault протаранил даже дорожное ограждение, а у Subaru на несколько метров отлетел бампер. Пострадавших на месте аварии пешеходов не было.

Напомним, что авария ранее случилась и 22 ноября также на перекрестке улиц Ленина и Первомайская. Об этом сообщала старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Ольга Гейнисман. 31-летний мужчина за рулем Toyota Platz не учел очередность проезда и совершил столкновение с другим автомобилем серебристого цвета. В результате аварии пострадал 22-летний водитель второй машины.. Молодого человека госпитализировали в областную больницу с ушибом головного мозга.

На месте аварии работают специалисты. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

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