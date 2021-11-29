Нумерология на новогоднюю ночь 31 декабря 2021 года: что обозначают цифры для каждого знака зодиака

Наша вселенная, по мнению специалистов в области нумерологии, кодирует и прячет всю информацию в различных геометрических формах и числах. Каждое произошедшее в жизни событие было заранее зашифровано в ваш личный код. Чтобы предугадать, что произойдет с нами завтра или в определенную дату, например, 31 декабря, необходимо научиться расшифровывать данные коды или вычитывать готовую информацию, полученную от разбирающихся в этой области людей. При такой вычитке информации также необходимо обращать внимание на знак зодиака, влияющий на ход ситуации по-разному из-за своих предписанных доминирующих качеств.
Уже совсем скоро в двери каждого дома постучится новогодняя суета и атмосфера праздника, а это значит, что расшифровать числа своей судьбы стоит уже сейчас, чтобы предотвратить неожиданные неприятности и иные ситуации.
Нумерология 31 декабря 2021 года для знаков зодиака.
Овен (Нумерологическое число 1).
Овнам 31 декабря будет соответствовать единица, что говорит об их желании провести этот праздник исключительно для себя, так, как захочет их душа. Лакомитесь в праздник теми блюдами, которые не позволяли себе в течение года, например, дорогими колбасами, сырами, вином или икрой. Отдохните так, как не отдыхали давно, позвольте себе наконец ослабить контроль над ситуацией и просто наслаждайтесь моментом.
Телец (Нумерологическое число 8).
В новогоднюю ночь тельцам захочется драйва, шума и, как ни странно, похвал. Для такого исхода событий лучше всего провести новогоднюю ночь в кругу знающих вас людей и тех, кто в курсе ваших профессиональных успехов — коллег по работе.
Близнецы (Нумерологическое число 2).
В новогоднюю ночь Близнецам как никогда необходима любовь. Проведите праздник в компании возлюбленного, делитесь друг с другом поцелуями и объятиями, пейте шампанское с мандаринами. Если у вас нет партнера, что праздник в семейном кругу будет неплохой альтернативой, которая подарит вам много хороших эмоций.
Рак (Нумерологическое число 6).
В праздничный вечер у раков все должно быть идеально и по распорядку: встреча гостей, застолье, лицо президента, фейерверки и далее. Однако позвольте себе оторваться от уже надоевшего всем списка традиционных новогодних дел, внесите в него изменения и вы скоро увидите, что праздник заиграет новыми красками.
Лев (Нумерологическое число 3).
Число три является семейным, поэтому в новый год львам лучше всего провести праздник с семьей. Соберите всю родню за своим столом, делитесь хорошими историями из жизни, вспоминайте прошлое и совместно планируйте будущее. Проведите этот новый год в атмосфере любви, теплоты и заботы.
Дева (Нумерологическое число 9).
В этот день девам хочется воплотить все сказочные фантазии в жизнь, а также оторваться на празднике по полной. Устройте шумную вечеринку, нарядитесь в свой лучший костюм или платье, сделайте яркий блестящий макияж и красивую прическу и сияйте, как полярная звезда, очаровывая всех вокруг.
Весы (Нумерологическое число 5).
Весы сегодня будут в центре внимания, а это лучшая возможность для того, чтобы расположить к себе новых знакомых и гостей. Устройте какой-нибудь музыкальный номер или преподнесите подарки гостям, нарядившись в костюм Снегурочки или деда Мороза. Вот увидите, такой творческий подход принесет вам много хорошего.
Скорпион (Нумерологическое число 7).
31 декабря скорпионам захочется волшебства. Окружите себя в этот праздник уютом: нарядите елку, украсьте окна яркими гирляндами, оформите по-особенному стол. Астрологи и нумерологи рекомендуют вам провести вечер в компании семьи, с членами которой можно обменяться подарками и получить массу приятных впечатлений.
Стрелец (Нумерологическое число 12).
В новом году дайте волю тому, о чем давно мечтали и проведите праздник так, как вам хочется. Данное решение никак не повлияет на вашу жизнь, потому что близкие к вам люди поймут, если вы вдруг захотите провести новогодний вечер в одиночестве. Вы все равно получите все свои новогодние подарки и сможете подарить что-то в ответ, а также хорошо отдохнуть для самого себя.
Козерог (Нумерологическое число 4).
В новом году козероги должны оторваться, как никогда прежде. Устройте шумную вечеринку или пойдите на нее к друзьям и знакомым. Можно посетить клуб или иные заведения, дав себе свободу воли. Почувствуйте драйв и удовольствие от праздника, заводите новые знакомства и просто радуйтесь праздничному вечеру.
Водолей (Нумерологическое число 10).
Водолеи, как и Овны, хотят провести новый год для себя, однако готовы разделить этот праздник и с другими. Пригласите близких и родных, друзей, проведите с ними вечер в комфорте и уюте, в максимально комфортной для вас обстановке. Угостите приглашенных вкусными блюдами и закусками и подайте к столу хорошее вино или иной алкоголь.
Рыбы (Нумерологическое число 11).
31 декабря рыбам предстоит почувствовать себя шоуменами, лучшими организаторами новогодних вечеринок. В это время вы склонны творчески подходить к процессу, радуя себя и других шикарными новаторскими идеями по проведению праздника.