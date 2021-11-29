Массовая драка в клубе «Вдали от жен и мужей» под Новосибирском закончилась поджогом BMW

Появилось видео поджога BMW около кафе в Куйбышеве Новосибирской области после массовой драки в кафе. Инцидент произошел вечером 28 ноября.
На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как к автомобилю подходит человек, что-то льет на капот и поджигает. Машина вспыхнула.
Заявление о поджоге автомобиля поступило в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».
А перед поджогом произошла массовая драка между приезжими и местными на танцполе в клубе «Вдали от жен и мужей». Потасовка началась из-за женщины. И этот эпизод воскресного вечера попал на видео: два человека обмениваются ударами, потом вмешиваются их друзья со стульями в руках.
По данным Mash Siberia, дрались около 60 человек, среди них оказались местные хоккеисты. Один пострадавший попал в больницу.
В полиции начали доследственную проверку.