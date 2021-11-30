Циклесонид спасает пациентов с легким и средним течением коронавируса от госпитализации

Национальное исследование, проведенное врачами скорой медицинской помощи из Университета Буффало, показало, что пациенты с COVID-19 от легкой до умеренной степени, получающие ингаляционные стероиды, значительно реже нуждаются в неотложной помощи или госпитализации из-за COVID-19, чем пациенты, прошедшие лечение с плацебо.
Результаты двойного слепого рандомизированного контролируемого исследования были опубликованы 22 ноября в JAMA Internal Medicine. Набор участников проводился с июня по ноябрь 2020 года, пишет medicalxpress.com.
Всего в исследовании приняли участие 400 пациентов из 10 центров США, примерно половина из которых получала лечение, а половина - плацебо. Сорок семь пациентов были из района Буффало.
У участников, получавших циклесонид, не наблюдалось более быстрого ослабления симптомов - основной конечной точки исследования - по сравнению с участниками, получавшими плацебо, при этом в обеих группах все симптомы исчезли в среднем в течение 19 дней. В этом исследовании симптомы COVID-19 определялись как кашель, одышка (одышка), озноб, ощущение лихорадки, повторяющаяся тряска с ознобом, мышечная боль, головная боль, боль в горле и новая потеря вкуса или запаха.
Меньше обращений в отделение неотложной помощиОднако пациенты, получавшие циклесонид, с меньшей вероятностью нуждались в неотложной помощи или госпитализации по причинам, связанным с COVID-19. В этом исследовании только 1 процент пациентов, получавших циклесонид, нуждался в неотложной помощи или госпитализации из-за COVID-19 по сравнению с 5,4 процентами пациентов, получавших плацебо.
Это влияние на лечение в отделениях неотложной помощи и госпитализации было важной вторичной конечной точкой исследования.
«Наше исследование не показало, что циклесонид облегчает симптомы быстрее», - сказал Брайан М. Клеменси, доктор медицинских наук, первый автор статьи и профессор экстренной медицины в Школе медицины и биомедицинских наук Джейкобса в UB, «но в группе, получавшей лечение, было меньше скорее всего, чем те, кто получал плацебо, отправятся в отделение неотложной помощи или будут госпитализированы, и это важно.
«Любое лечение COVID-19, которое может сократить количество посещений отделений неотложной помощи или госпитализаций, приносит пользу не только пациенту, но и системе здравоохранения и сообществу в целом», - сказал он.
Клеменси - врач отделения неотложной помощи UBMD в Медицинском центре округа Эри.
Необходимо лечение легкой и средней степени тяжести заболевания.
Хотя многие исследования COVID-19 были должным образом сосредоточены на пациентах с тяжелыми заболеваниями, Клеменси и его коллеги были заинтересованы в изучении легких и умеренных случаев. Он объяснил, что случаи COVID-19 от легкой до умеренной составляют большинство случаев и могут быть причиной значительного распространения среди населения.
Поскольку исследование проводилось до появления новых вариантов SARS-CoV2, в нем не рассматривается, как лечение может повлиять на людей, инфицированных новыми вариантами, такими как дельта, но Клеменси отметила, что было бы разумно предположить, что циклесонид принесет им пользу. также.
«В исследовании не рассматривался вариант дельта, но нет оснований полагать, что инфекции, вызванные дельта, будут принципиально отличаться в этом отношении», - сказал он.
Хотя в исследовании не рассматривалось, какие пациенты, в частности, получат пользу от циклесонида, Клеменси отметила, что результаты показывают, что для некоторых пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени этот препарат может принести пользу.
«Для пациентов с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19 циклесонид может быть недорогим лечением с низким уровнем риска, которое можно принимать дома», - сказал он.
Считается, что ингаляционные кортикостероиды потенциально полезны при лечении COVID-19, поскольку они снижают инфляцию и нацелены на ключевые белки, участвующие в репликации вируса.
Циклесонид одобрен для длительного лечения астмы в качестве поддерживающей терапии у пациентов в возрасте 12 лет и старше в США и старше шести лет в Канаде. Исследования in vitro показали, что циклесонид блокирует репликацию вируса COVID-19 и обладает противовирусными свойствами против COVID-19.