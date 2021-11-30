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В Шахте «Листвяжная» нашли тела еще 18 мертвых шахтеров. Взрыв подтвердился анализами МЧС

6:06:3511/30/2021
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Сейчас их нельзя поднимать на поверхность земли.

Тела пока не могут поднять. Фото: МЧС Кемеровской области

В Кемеровской области, на шахте «Листвяжная», где произошел страшный взрыв, спасатели обнаружили тела 10-и погибших людей. Местонахождения еще восьми тел было подтверждено, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Сейчас транспортировать тела шахтеров на поверхность земли нельзя, потому что в шахте резко ухудшилась атмосфера. Горноспасатели временно приостановили свою работу на месте происшествия.

– Тела были обнаружены в лаве и прилегающих к ней горных выработках, их нашли в результате поисковых работ. Кроме того, сотрудники службы спасения окончательно определились с локацией еще восьми тел, которые ранее были обнаружены, – сообщили в МЧС.

Число пострадавших после взрыва на Кузбасской шахте выросло до 96 человек, а спасатели, которые продолжают работы на месте трагедии, не прекращают обращаться к медикам за помощью. Взрыв случился утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, тогда скончался 51 человек, из них 46 шахтеров и пять спасателей. Изначально сообщалось, что скончались шесть шахтеров, однако после 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин сам выбрался на поверхность земли и пришел к своим коллегам, сейчас он лежит в больнице. Утром того дня мужчины был объявлен мертвым.

Кроме того, исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошел взрыв.

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