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Три важных молитвы иконе «В скорбех и печалех Утешение»: о чем просят Богоматерь в молитвы

5:30:5411/30/2021,София Мальцева
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Матерь Божья является небесной Заступницей за нас и быстро слышит обращенные к ней молитвы.

Когда верующие христиане приходят за помощью к святому образу, то Царица Небесная всегда охотно слышит их молитвы. Фото: Pixabay.com

2 декабря отмечается память святого изображения Богородицы «В скорбех и печалех Утешение».

Многовековой опыт христианской жизни показывает, что одним из самых быстрых и надежных средств является обращение к заступничеству Божией Матери. Матерь Божья является небесной Заступницей за нас и быстро слышит обращенные к ней молитвы. Ее святой образ «В скорбех и печалех Утешение», помогает скорбящим людям обрести радость, даже если они не избавляются сразу от своих печалей, болезней и жизненных проблем.

Икона прославилась в Вятском уезде России в 1863 году, в те времена, когда святой Паисий, привез с Афона эту святыню, остановился, чтобы собрать пожертвования в селе Слободском. Именно тогда Пресвятая Дева Мария соизволила прославить икону различными чудесами.

Сейчас икона хранится в Никольском соборе в Петербурге. Свидетельства чудотворной силы Иконы существуют и в сегодня. Так, например, в Свято-Алексиево-Акатовском женском монастыре в Воронеже есть копия Афонской иконы с надписью: “Эта икона была написана и освящена на Святой горе Афон в Русском монастыре святого Иоанна Златоуста во время настоятельства иеросхимонаха Кирилла в 1905 году”. Вскоре после того, как в 1999 году на ней были проведены некоторые реставрационные работы, икона начала источать Миро. Однажды в июле потоки Мирры полились из очей Пресвятой Богородицы.

Когда верующие христиане приходят за помощью к святому образу, то Царица Небесная всегда охотно слышит их молитвы, потому что сама пережила много скорбей и бед на земле.



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православиеисторияхристианство.икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
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