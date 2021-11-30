Три важных молитвы иконе «В скорбех и печалех Утешение»: о чем просят Богоматерь в молитвы

2 декабря отмечается память святого изображения Богородицы «В скорбех и печалех Утешение».
Многовековой опыт христианской жизни показывает, что одним из самых быстрых и надежных средств является обращение к заступничеству Божией Матери. Матерь Божья является небесной Заступницей за нас и быстро слышит обращенные к ней молитвы. Ее святой образ «В скорбех и печалех Утешение», помогает скорбящим людям обрести радость, даже если они не избавляются сразу от своих печалей, болезней и жизненных проблем.
Икона прославилась в Вятском уезде России в 1863 году, в те времена, когда святой Паисий, привез с Афона эту святыню, остановился, чтобы собрать пожертвования в селе Слободском. Именно тогда Пресвятая Дева Мария соизволила прославить икону различными чудесами.
Сейчас икона хранится в Никольском соборе в Петербурге. Свидетельства чудотворной силы Иконы существуют и в сегодня. Так, например, в Свято-Алексиево-Акатовском женском монастыре в Воронеже есть копия Афонской иконы с надписью: “Эта икона была написана и освящена на Святой горе Афон в Русском монастыре святого Иоанна Златоуста во время настоятельства иеросхимонаха Кирилла в 1905 году”. Вскоре после того, как в 1999 году на ней были проведены некоторые реставрационные работы, икона начала источать Миро. Однажды в июле потоки Мирры полились из очей Пресвятой Богородицы.
Когда верующие христиане приходят за помощью к святому образу, то Царица Небесная всегда охотно слышит их молитвы, потому что сама пережила много скорбей и бед на земле.