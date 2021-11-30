Изможденный муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед, чтобы заработать на лечение супруги

Три года назад вся страна узнала о страшном диагнозе Анастасии Заворотнюк, полюбившейся всем по сериалу «Моя прекрасная няня».
У актрисы диагностировали глиобластому (агрессивную форму рака мозга). Вся семья помогает ей бороться со страшным заболеванием, особенно супруг Петр Чернышёв. Для оплаты дорогостоящего лечение нужны деньги, поэтому фигурист вышел на лед.
Его увидели на открытии катка на Красной площади, где он катался вместе с напарницей Татьяной Навкой. Те, кто наблюдал за шоу, устроенным на ГУМ-катке, обратили внимание на изможденный вид супруга тяжелобольной Заворотнюк. После тренировок он спешит домой.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышёв познакомились во время ледового шоу, из-за фигуриста актриса бросила Сергея Жигунов, которого перед этим увела из семьи. У пары родилась дочь, а потом через некоторое время все узнали о страшной болезни актрисы.