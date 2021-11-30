Лифт рухнул в многоэтажке Иркутска. Спасатели извлекли из кабины пострадавшего

30 ноября в Иркутске пострадал пассажир лифта, сорвавшегося с высоты шестого этажа. Кабина смогла остановиться на третьем этаже благодаря тому, что сработали тормоза.
Инцидент произошел в доме №20/12 на улице Маршала Конева. О ЧП стало известно из сообщения «Интерфакса», ссылавшегося на собственный источник. По словам источника, у 29-летнего пострадавшего, вероятно, ушиблены ноги. На месте происшествия работали сотрудники МЧС города. На портале Irk.Ru выяснили что замена лифта, с которым произошел инцидент, проводилась в 2010 году. При этом срок службы лифта — 25 лет.
- Лифт заменили до образования Фонда КР МКД Иркутской области. Он образован в 2014 году, с этого же года начала действовать программа капремонта общего имущества в МКД региона. Лифт находится в зоне ответственности УК ООО «Западное управление жилищно-коммунальными системами», - сообщили Вадим Лысов, возглавляющий Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.