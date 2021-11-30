Ковидный госпиталь ЦГБ Бердска пополняется ежедневно на 15 новых пациентов, почти 1000 бердчан подозревают на коронавирус

Бригады отделения скорой помощи Бердской ЦГБ за сутки обслуживают порядка 130 вызовов. В ковидном госпитале Бердска сейчас лежат 123 пациента, 90 из них поставлен диагноз "коронавирус". По словам заместитель главврача горбольницы по амбулаторно-диагностической помощи Альбины Беспаловой, ежедневно в госпиталь поступает до 15 человек.
Кроме того, по постановлению Роспотребнадзора под медицинским наблюдением находятся в настоящее время 941 бердчанин, в том числе 298 детей. Таким образом, как отметила во вторник Беспалова, число больных ковидом в Бердске не сокращается. И на этом фоне, по словам врача, уровень вакцинации среди бердчан остается низким.
На 29 ноября первым компонентом привились 43 143 человека, или 62,5%. Двумя компонентами вакцинировались 34 526 человек - 50% плана. Среди категорий, подлежащих обязательной вакцинации первый компонент вакцины ввели 7759 человек, полностью привились 2359 человек.
В Бердской ЦГБ сейчас есть вакцина «Спутник V», а также «Спутник Лайт», рекомендованный для переболевших ковидом и для ревакцинации, сообщали 30 ноября в пресс-центре мэрии Бердска.