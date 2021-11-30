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«Поле чудес» под новым названием перезапусят на Первом канале в 2022 году с тем же ведущим

2:47:5511/30/2021
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Вести новую программу «Наше поле чудес» будет Леонид Якубович, который делает это уже 30 лет. Он не в курсе финансовых разногласий.

"Поле чудес" перезапустится после нового года. Фото: Wikimedia Commons

Первый канал не будет продолжать сотрудничество с телеканалом «ВИД» и разрывает контракт на проведение программы «Поле чудес». Свое решение в организации пояснили нецелесообразностью выполнять предложенные условия, которые были изменены.

В пресс-службе телеканала пояснили, что была заключена договоренность с телекомпанией США Си-би-эс, которая обладает правами на телевикторину «Wheel Of Fortune» — прообраз «Поля чудес». Также в пресс-службе Первого канала отметили, что с января 2022 года программа «Наше поле чудес» будет выходить в то же время с тем же ведущим Леонидом Якубовичем. Народный артист России и худрук программы пояснил, что не в курсе финансовых отношений канала и телекомпании «ВИД».

Программа «Поле чудес» впервые вышла на экраны телевизоров в 1990 году, первым ведущим был Владислав Листьев. С 1991 года у руля колеса встал Леонид Якубович, который ведет программу на протяжении 30 лет.

Председатель совета директоров телекомпании «ВИД» Александр Любимов пока никак не прокомментировал ситуацию с разрывом контракта.

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программаконтракттелекомпанияПервый каналПоле чудесВИДЛеонид Якубович
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