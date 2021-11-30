«Поле чудес» под новым названием перезапусят на Первом канале в 2022 году с тем же ведущим

Первый канал не будет продолжать сотрудничество с телеканалом «ВИД» и разрывает контракт на проведение программы «Поле чудес». Свое решение в организации пояснили нецелесообразностью выполнять предложенные условия, которые были изменены.
В пресс-службе телеканала пояснили, что была заключена договоренность с телекомпанией США Си-би-эс, которая обладает правами на телевикторину «Wheel Of Fortune» — прообраз «Поля чудес». Также в пресс-службе Первого канала отметили, что с января 2022 года программа «Наше поле чудес» будет выходить в то же время с тем же ведущим Леонидом Якубовичем. Народный артист России и худрук программы пояснил, что не в курсе финансовых отношений канала и телекомпании «ВИД».
Программа «Поле чудес» впервые вышла на экраны телевизоров в 1990 году, первым ведущим был Владислав Листьев. С 1991 года у руля колеса встал Леонид Якубович, который ведет программу на протяжении 30 лет.
Председатель совета директоров телекомпании «ВИД» Александр Любимов пока никак не прокомментировал ситуацию с разрывом контракта.