Пророческий сон старца Нектария Оптинского: отсрочка для покаяния людей закончится в 2022 году

В XX веке православный старец Нектарий Оптинский увидел страшный сон, согласно которому в ближайшее время наступит конец света. Но кем был Нектарий, чтобы к нему пришло это темное известие?
Нектарий Оптинский, он же Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году. Священнослужитель являлся иеромонахом в Русской православной церкви. В то время народ относился к православным старцам с большим почтением. Многие из таких священнослужителей стали святыми. Нектарий оказался одним из 12 святых старцев.
При жизни Нектарий отличился не только сильной верой в Господа Бога и своей праведной жизнью. Вдобавок старец сделал множество важных предсказаний, часть из которых сбылась. Например, он знал, что наступит холодная война и появится «железный занавес». Более того, святой знал, что во времена правления коммунистов многие люди откажутся от веры, что было большой ошибкой.
В один из дней службы старцу приснился пугающий сон. К нему явились Иисус Христос и апостол Петр. Пресвятые вели разговор. Апостол спросил Сына Божьего о том, когда закончится мука людского рода. Иисус дал ответ — в 22 году. Этот сон приснился Нектарию в 1922. Именно поэтому такое пророчество принято называть столетней отсрочкой. 2022 год не за горами. По утверждению старца, необходимо покаяться в своих грехах. Но быть ли концу света на самом деле? То, что предполагается избавлением от мук, может трактовать различным образом. Быть может, речь идет об очищении и воссоединении людей в качестве единой семьи.
Именно поэтому каждому верующему стоит помолиться и покаяться во всем плохом, что он сделал. Это не навредит, но и очистит вашу душу. Главное делать это без корысти и от чистого сердца.