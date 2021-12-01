Почти 33 тысячи россиян заразились ковидом за сутки на 1 декабря

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 1 декабря 2021 года.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 32 837в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 350 без клинических проявлений. За два года пандемии вылечились 8 364 932 россиянина.
Умерло за 24 часа 1226 человек. Больше всего в Москве -94, на втором месте Санкт-Петербург - 59 летальных исходов от вируса. Всего в стране скончались от инфекции 276 419 человек.