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Почти 33 тысячи россиян заразились ковидом за сутки на 1 декабря

8:53:0712/1/2021
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За сутки в России умерли 1226 пациентов с коронавирусом.

Умерло за 24 часа 1226 человек. Больше всего в Москве -94, на втором месте Санкт-Петербург   - 59 летальных исходов от вируса. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 1 декабря 2021 года.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 32 837в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 350  без клинических проявлений. За два года пандемии вылечились 8 364 932 россиянина.

Умерло за 24 часа 1226 человек. Больше всего в Москве -94, на втором месте Санкт-Петербург   - 59 летальных исходов от вируса. Всего в стране скончались от инфекции  276 419 человек.

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коронавирусКовид
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