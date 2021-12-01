Как магнитные бури повлияют на сон: от каких видов спорта лучше воздержаться в дни сильных космических штормов

Специалисты считают, что магнитные бури, являясь последствием чрезмерной солнечной активности, могут негативно сказаться на здоровье людей и ухудшить их самочувствие. Особенно сильно магнитные бури влияют на метеозависимых и пожилых людей, которые входят в группу риска.
Когда наступят магнитные бури в этом месяце?
В декабре ожидается большое количество геоударов. Сегодня, 1 декабря, начался первый. Он продлится вплоть до 3 числа. Следующие магнитные бури ожидаются в период с 9 по 13 декабря. Также магнитные бури пройдут с 18 по 22 и с 30 на 31 декабря. Во все эти периоды необходимо сохранять спокойствие. Для этого необходимо заранее подготовиться к надвигающейся буре.
Как может ухудшиться здоровье в период магнитных бурь?
К последствиям магнитных бурь относятся головная боль, учащенное сердцебиение, ухудшение сна в связи с общим недомоганием, а также отсутствие аппетита и обострение хронических заболеваний.
Можно ли заниматься спортом в неблагоприятные дни?
В этот день нельзя заниматься серьезными физическими нагрузками, поэтому почти все занятия спортом не слишком удачно впишутся в неблагоприятный период, но от зарядки отказываться все же не стоит. Она способна привести человека в чувства.
Как бороться с магнитными бурями?
В качестве борьбы с магнитными бурями стоит отметить пользу профилактики. Необходимо остаться дома, открыть окно, если вам не будет холодно, отказаться от использования смартфона, компьютера или телевизора. В идеале необходимо как можно больше времени отдыхать. Вредную пищу лучше всего заменить на что-то полезное: фрукты или овощи. Также рекомендуется пить как можно больше воды, поскольку это просто необходимо. Но объедаться при этом не стоит, так как может возникнуть чувство тошноты.
Отметим, что при необходимости нужно вызвать скорую помощь.