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Можно ли 3 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: как следует провести день?

3:30:2012/2/2021,София Мальцева
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Иоахим и Анна решили, что пришло время выполнить свое обещание и отдать ее на службу Господу.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото: stihi.ru

3 декабря отмечается праздник Предпразднства Введения Пресвятой Девы Марии в Храм Господень.

Будучи трехлетней девочкой Святую Марию повели в храм. Иоахим и Анна решили, что пришло время выполнить свое обещание и отдать ее на службу Господу. Иоахим собрал молодых девушек по соседству, и попросил их идти перед Марией с факелами в руках. Очарованная факелами, маленькая девочка радостно последовала в Храм, ни разу не оглянувшись на своих родителей и не заплакав, когда ее разлучили с ними.

Пресвятая Дева побежала к Храму, обогнав своих служанок и бросилась в объятия первосвященника Захарии, который ждал ее у ворот Храма со старейшинами. Захария благословил. После чего повел маленькую Марию в Святая Святых—место, куда только Первосвященнику позволялось входить раз в год. Он поставил ее перед ступенями алтаря, и она с легкостью взобралась по ним. Все очень удивились, когда увидели, как легко она пробежала по ступеням.

Дева Мария жила в Храме девять лет, пока, достигнув брачного возраста, ее не забрали из Храма священники и старейшины и не поручили Иосифу как хранителю ее девственности.

Вход Богородицы в Храм означает ее полную преданность Богу и готовность к своему будущему призванию Матери Воплощенного Господа. Это праздник предвкушения. Поскольку Богородице воздаются почести, верующие призваны с нетерпением ожидать Воплощения Христа, отмечаемого чуть более чем через месяц Праздником Рождества Христова.

Считается, что нельзя работать в день Введения Богородицы в Храм Господень, поскольку нарушение такого запрета считается греховным. Поэтому христиане стараются не работать в главные (двунадесятые) церковные праздники. Однако к предпразднству это не относится.

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традициипраздникизапретыдень предпразднства введения Божией Матери в храм
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