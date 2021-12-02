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Редкий симптом рака у молодых людей, который появляется при употреблении алкоголя

7:15:0312/1/2021
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Некоторые пациенты также сообщали о приеме безрецептурных обезболивающих во время питья, совершенно не подозревая, что боль была предупреждающим признаком смертельного заболевания.

Тип рака, который чаще всего встречается у молодых людей, может вызвать симптомы при употреблении алкоголя. Фото: Pixabay.com

Большинство людей хотя бы раз в жизни страдали от побочных эффектов алкоголя. Но некоторые люди никогда не думали, что это может привести к диагнозу рака, пишет thesun.co.uk.

В очень редких случаях тип рака, который чаще всего встречается у молодых людей, может вызвать симптомы при употреблении алкоголя. Рак лимфомы - это рак крови, который в Великобритании диагностируют 19 500 раз в год.

Симптомы включают шишку на шее, подмышке или паху, ощущение беспричинной усталости, необъяснимую потерю веса, чрезмерное потоотделение по ночам и постоянный зуд. без причины.

Существует около 60 различных типов лимфомы, которые в целом подразделяются на лимфомы Ходжкина и неходжкинские лимфомы.

Симптомы, связанные с алкоголем, наблюдаются у людей с лимфомой Ходжкина, диагностируемой примерно 2100 раз в год в Великобритании, в основном у людей в возрасте от 20 до 70 лет.

По данным Lymphoma Action, примерно каждый 20-й будет испытывать боль, вызванную алкоголем .

Это ощущается в лимфатических узлах - железах, которые обычно находятся в области шеи, подмышек и паха.

Доктор Грэм Коллинз, гематолог-консультант, Фонд NHS больниц Оксфордского университета, сказал, что лимфатические железы «забиты аномальными клетками», когда есть рак.

Он сказал The Sun: «Алкоголь может расслабить кровеносные сосуды, что может привести к дальнейшему увеличению давления в лимфатических узлах, создавая нагрузку на окружающую капсулу и вызывая боль».

Лимфатические узлы могут быть опухшими, болезненными и болезненными.

Женщины с лимфомой Ходжкина наиболее склонны к боли при употреблении алкоголя, по словам врачей из Гарварда, написавших статью для журнала «Анестезиология».

Они сказали: «Сообщалось, что содержание алкоголя в шоколаде с ликером или даже в глотке пива вызывает боль.

« Боль возникает немедленно; описания пациентами боли варьируются от «ноющей» до «колющей», а интенсивность варьируется от легкой до невыносимой, что вынуждает некоторых пациентов полностью отказаться от алкоголя ».

Некоторые пациенты также сообщали о приеме безрецептурных обезболивающих во время питья, совершенно не подозревая, что боль была предупреждающим признаком смертельного заболевания.

Например, врачи из Нэшвилла описали 31-летнего мужчину, который в течение трех месяцев принимал ибупрофен каждый раз, когда пил.

Когда он попал в больницу, он объяснил историю сильной боли в груди через несколько минут после приема всего двух или трех глотков алкоголя.

По словам медиков из Нэшвилла, у мужчины также периодически возникали лихорадка, ночная потливость и общая усталость.

Сканирование показало, что у мужчины опухоль в легком, а биопсия лимфатического узла на его дыхательном горле подтвердила диагноз лимфома Ходжкина.

К счастью, лечение привело его к полной ремиссии - и он снова смог насладиться выпивкой, поскольку химиотерапия быстро купила боль в груди.

Другой мужчина , 32 года, из Китая, предположил, что у него ишиас, который усугублялся употреблением алкоголя, пока медики не поставили ему диагноз рака.

Рак лимфомы почти всегда поддается лечению; большинство людей живут много лет после постановки диагноза.

Но, к сожалению, более 500 человек умирают как от рака Ходжкина, так и неходжкинского рака каждый год в Великобритании.

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ракалкогольмолодые людисимптомLymphoma Action
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