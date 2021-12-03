В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68

Обнаружение энтеровируса D68 (EV-D68) было ниже, чем ожидалось в 2020 году, согласно исследованию, опубликованному в выпуске от 24 ноября в Еженедельном отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США..
Отметив, что количество обнаружений EV-D68 следовало двухгодичной схеме в течение 2014–2018 годов в Соединенных Штатах, Мелиса М. Шах, доктор медицины, из CDC в Атланте, и ее коллеги оценили последние уровни EV-D68. Обобщены результаты обнаружения EV-D68 в респираторных образцах, взятых у пациентов в возрасте меньше 18 лет с острым респираторным заболеванием (ОРИ), оцененных в рамках Новой сети эпиднадзора за вакцинами. Были предоставлены предварительные описания обнаружений EV-D68 в период с июля по ноябрь 2018, 2019 и 2020 гг., А также описаны демографические и клинические характеристики пациентов, пишет medicalxpress.com.
Исследователи отмечают, что в 2018 г. было зарегистрировано 382 обнаружения EV-D68 в респираторных образцах от пациентов в возрасте меньше 18 лет; это число снизилось до шести и 30 в 2019 и 2020 годах соответственно. В 2020 году 73 процента пациентов с EV-D68 были чернокожими не латиноамериканского происхождения.
«Циркуляция EV-D68 в 2020 году могла быть ограничена широко распространенными мерами по смягчению последствий COVID-19, а изменение мер по смягчению последствий может повлиять на будущие модели циркуляции EV-D68», - пишут авторы. «Непрерывный мониторинг циркуляции EV-D68 имеет решающее значение для руководства клинической подготовкой и подготовкой общественного здравоохранения как к EV-D68-ассоциированному ОРИ, так и к острому вялому миелиту».
Несколько авторов раскрыли финансовые связи с фармацевтической и медицинской отраслями промышленности.