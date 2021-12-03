Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68

10:00:4312/2/2021
0

Исследователи отмечают, что в 2018 г. было зарегистрировано 382 обнаружения EV-D68 в респираторных образцах от пациентов в возрасте меньше 18 лет; это число снизилось до шести и 30 в 2019 и 2020 годах соответственно.

Обнаружение энтеровируса было ниже, чем ожидалось в 2020 году. Фото: Pixabay.com

Обнаружение энтеровируса D68 (EV-D68) было ниже, чем ожидалось в 2020 году, согласно исследованию, опубликованному в выпуске от 24 ноября в Еженедельном отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США..

Отметив, что количество обнаружений EV-D68 следовало двухгодичной схеме в течение 2014–2018 годов в Соединенных Штатах, Мелиса М. Шах, доктор медицины, из CDC в Атланте, и ее коллеги оценили последние уровни EV-D68. Обобщены результаты обнаружения EV-D68 в респираторных образцах, взятых у пациентов в возрасте меньше 18 лет с острым респираторным заболеванием (ОРИ), оцененных в рамках Новой сети эпиднадзора за вакцинами. Были предоставлены предварительные описания обнаружений EV-D68 в период с июля по ноябрь 2018, 2019 и 2020 гг., А также описаны демографические и клинические характеристики пациентов, пишет medicalxpress.com.

Исследователи отмечают, что в 2018 г. было зарегистрировано 382 обнаружения EV-D68 в респираторных образцах от пациентов в возрасте меньше 18 лет; это число снизилось до шести и 30 в 2019 и 2020 годах соответственно. В 2020 году 73 процента пациентов с EV-D68 были чернокожими не латиноамериканского происхождения.

«Циркуляция EV-D68 в 2020 году могла быть ограничена широко распространенными мерами по смягчению последствий COVID-19, а изменение мер по смягчению последствий может повлиять на будущие модели циркуляции EV-D68», - пишут авторы. «Непрерывный мониторинг циркуляции EV-D68 имеет решающее значение для руководства клинической подготовкой и подготовкой общественного здравоохранения как к EV-D68-ассоциированному ОРИ, так и к острому вялому миелиту».

Несколько авторов раскрыли финансовые связи с фармацевтической и медицинской отраслями промышленности.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
исследованияПациенты.энтеровирусниже ожидаемогоCDCМелиса М. Шах
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие еще болезни "пропадут"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Губернатор купил для Бердска частный детсад «Кристаллик» у крупного бизнесмена Виктора Голубева за деньги регионального бюджета23
«Смертельный экзамен»: одноклассница внезапно умершего 1 декабря в подмосковной школе в Люберцах одиннадцатиклассника, рассказала свою версию трагедии3
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 декабря 2021 в России и мире
Магнитные бури с 2 по 15 декабря 2021: точные даты сильных ударов

Последние новости

В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68
10:00:43 12/2/2021
В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68
Увеличение времени между первой и второй вакциной может дать более сильный иммунитет к коронавирусу
9:30:00 12/2/2021
Увеличение времени между первой и второй вакциной может дать более сильный иммунитет к коронавирусу
Что такое опоясывающий лишай и заразно ли это? Как это связано с ветрянкой у детей?
9:15:40 12/2/2021
Что такое опоясывающий лишай и заразно ли это? Как это связано с ветрянкой у детей?
Гороскоп Рассела Гранта на декабрь 2021 года: что приготовили звёзды каждому знаку зодиака?
9:00:25 12/2/2021
Гороскоп Рассела Гранта на декабрь 2021 года: что приготовили звёзды каждому знаку зодиака?
3 декабря – День атомного ледокольного флота России: нежные поздравления людям суровой профессии
8:40:59 12/2/2021
3 декабря – День атомного ледокольного флота России: нежные поздравления людям суровой профессии
Мужчины платят большие деньги за «восстановительные» методы лечения эректильной дисфункции, которыые не работают - доказано
8:30:01 12/2/2021
Мужчины платят большие деньги за «восстановительные» методы лечения эректильной дисфункции, которыые не работают - доказано
Что такое посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР, с чем оно связано и как его лечить?
8:15:09 12/2/2021
Что такое посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР, с чем оно связано и как его лечить?
Будет ли Омикрон более заразным, чем Дельта? Мнение эксперта по эволюции вирусов
8:00:10 12/2/2021
Будет ли Омикрон более заразным, чем Дельта? Мнение эксперта по эволюции вирусов
Может ли сильный ветер усилить риск заражения коронавирусом на прогулке?
7:30:55 12/2/2021
Может ли сильный ветер усилить риск заражения коронавирусом на прогулке?
По кофейку? Учёные открыли еще одну пользу кофеина - в чем она?
7:15:27 12/2/2021
По кофейку? Учёные открыли еще одну пользу кофеина - в чем она?