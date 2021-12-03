Гороскоп Рассела Гранта на декабрь 2021 года: что приготовили звёзды каждому знаку зодиака?

Некоторые считают, что с помощью гороскопов можно заглянуть в будущее. Чего вы можете ожидать в этом месяце? Рассказывает express.co.uk
ОвенВ начале декабря воплотить свои мечты в реальность будет несложно. Новолуние 4-го числа может привлечь возможность писать, учиться или путешествовать; престижная организация с радостью оплатит счет. Не пугайтесь длинного приложения; вы получите необходимое финансирование. Деловые обсуждения могут занять много времени в середине месяца; Подчеркните свои лидерские качества при приеме на работу или ведении переговоров о повышении. Хорошие новости дойдут до ваших ушей сразу после 19-го числа, благодаря воодушевляющему полнолунию. Остерегайтесь смешивать дружбу с финансами во второй половине декабря. По мере того, как год подходит к концу, духовные занятия могут приобрести большее значение.
ТелецЗаглохшую мечту можно было оживить в первые дни месяца. 4-го числа «Новолуние» внесет на ваш счет дополнительные деньги в виде наследства, выплаты роялти или юридического урегулирования. Используйте эту неожиданную удачу для продвижения по карьерной лестнице или профессионального роста. Полнолуние 19-го числа приносит больше хороших новостей на финансовом фронте; не удивляйтесь, если после долгого собеседования вы получите прибыльную работу. Не позволяйте мысли о том, чтобы взять на себя тяжелую ответственность, заставили вас отказаться от этой возможности; вы опоздали на серьезный карьерный вызов. Плата за проявление воображения придаст вам чрезвычайно привлекательного сияния. Ваша общественная жизнь расцветет в последние дни декабря.
БлизнецыРабота станет намного более полезной в декабре, когда вам будет предоставлена возможность пройти собеседование для работы вашей мечты в первые дни месяца. 4-го числа Новолуние открывает двери для заманчивого партнерства. Отдать свое сердце авантюрному флирту или заключить союз с опытным экспертом - вот что вам интересно. Ближе к середине месяца вам будет сложно достичь здорового баланса между личной и профессиональной жизнью. Постарайся быть честным. Вторая половина декабря предостерегает от судебных баталий. Лучше уладить дело во внесудебном порядке, чем втягиваться в затяжную борьбу. Возможностей для профессионального роста будет предостаточно в последнюю неделю 2021 года.
РакЗаблокированные учебные планы или планы поездок могут наконец-то продвинуться в начале декабря, к вашему удовольствию. Если ваша энергия падает, начните фитнес-режим 4-го числа, когда Новолуние побудит вас быть более внимательными к потребностям вашего тела. Улучшите свою диету и привычки заниматься спортом. В середине месяца вы вступите в партнерство, которое избавит вас от тяжелых обязанностей. Духовное откровение прибудет 19-го числа благодаря просветляющему Полнолунию. Романтические отношения с другом могли стать серьезным поводом для сожаления во второй половине месяца; держите вещи платоническими. Получение ученой степени или написание книги поднимет настроение и воодушевит вас в последние дни года.
Лев
Новолуние 4-го числа может открыть путь к страстному роману или полезному творческому проекту. Опытный партнер придаст вам смелости пойти на невероятно полезный риск. Тяжелая работа станет темой середины декабря; вы могли бы потратить долгие часы на ответственный проект. Если вы безработный, вы можете пройти тщательный процесс собеседования. Полнолуние 19 числа знаменует собой завершение стимулирующего группового проекта. Вы будете скучать по своим коллегам, которые стали неотъемлемыми членами вашей социальной сети. Старайтесь не переносить разочарование на романтического партнера или коллег по работе во второй половине декабря; они просто невинные прохожие.