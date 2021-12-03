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Гороскоп Рассела Гранта на декабрь 2021 года: что приготовили звёзды каждому знаку зодиака?

9:00:2512/2/2021,RUSSELL GRANT
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Американский астролог Рассел Грант поделился своим астрологическим прогнозом на последний месяц уходящего года.

Делиться своим опытом с благодарной аудиторией будет желанной тенденцией в начале декабря. Фото: Pixabay

Некоторые считают, что с помощью гороскопов можно заглянуть в будущее. Чего вы можете ожидать в этом месяце? Рассказывает express.co.uk

Овен

В начале декабря воплотить свои мечты в реальность будет несложно. Новолуние 4-го числа может привлечь возможность писать, учиться или путешествовать; престижная организация с радостью оплатит счет. Не пугайтесь длинного приложения; вы получите необходимое финансирование. Деловые обсуждения могут занять много времени в середине месяца; Подчеркните свои лидерские качества при приеме на работу или ведении переговоров о повышении. Хорошие новости дойдут до ваших ушей сразу после 19-го числа, благодаря воодушевляющему полнолунию. Остерегайтесь смешивать дружбу с финансами во второй половине декабря. По мере того, как год подходит к концу, духовные занятия могут приобрести большее значение.

Телец

Заглохшую мечту можно было оживить в первые дни месяца. 4-го числа «Новолуние» внесет на ваш счет дополнительные деньги в виде наследства, выплаты роялти или юридического урегулирования. Используйте эту неожиданную удачу для продвижения по карьерной лестнице или профессионального роста. Полнолуние 19-го числа приносит больше хороших новостей на финансовом фронте; не удивляйтесь, если после долгого собеседования вы получите прибыльную работу. Не позволяйте мысли о том, чтобы взять на себя тяжелую ответственность, заставили вас отказаться от этой возможности; вы опоздали на серьезный карьерный вызов. Плата за проявление воображения придаст вам чрезвычайно привлекательного сияния. Ваша общественная жизнь расцветет в последние дни декабря.

Близнецы

Работа станет намного более полезной в декабре, когда вам будет предоставлена ​​возможность пройти собеседование для работы вашей мечты в первые дни месяца. 4-го числа Новолуние открывает двери для заманчивого партнерства. Отдать свое сердце авантюрному флирту или заключить союз с опытным экспертом - вот что вам интересно. Ближе к середине месяца вам будет сложно достичь здорового баланса между личной и профессиональной жизнью. Постарайся быть честным. Вторая половина декабря предостерегает от судебных баталий. Лучше уладить дело во внесудебном порядке, чем втягиваться в затяжную борьбу. Возможностей для профессионального роста будет предостаточно в последнюю неделю 2021 года.

Рак

Заблокированные учебные планы или планы поездок могут наконец-то продвинуться в начале декабря, к вашему удовольствию. Если ваша энергия падает, начните фитнес-режим 4-го числа, когда Новолуние побудит вас быть более внимательными к потребностям вашего тела. Улучшите свою диету и привычки заниматься спортом. В середине месяца вы вступите в партнерство, которое избавит вас от тяжелых обязанностей. Духовное откровение прибудет 19-го числа благодаря просветляющему Полнолунию. Романтические отношения с другом могли стать серьезным поводом для сожаления во второй половине месяца; держите вещи платоническими. Получение ученой степени или написание книги поднимет настроение и воодушевит вас в последние дни года.

 Лев

Новолуние 4-го числа может открыть путь к страстному роману или полезному творческому проекту. Опытный партнер придаст вам смелости пойти на невероятно полезный риск. Тяжелая работа станет темой середины декабря; вы могли бы потратить долгие часы на ответственный проект. Если вы безработный, вы можете пройти тщательный процесс собеседования. Полнолуние 19 числа знаменует собой завершение стимулирующего группового проекта. Вы будете скучать по своим коллегам, которые стали неотъемлемыми членами вашей социальной сети. Старайтесь не переносить разочарование на романтического партнера или коллег по работе во второй половине декабря; они просто невинные прохожие.

Дева

Отношения мечты могут взлететь, как воздушный змей, в первые дни декабря. Независимо от того, одиноки вы или привязаны, это должно быть восхитительно романтическое время. Новолуние 4-го числа заставляет вас тратить больше энергии на домашние дела. Если вы думали о переезде, это идеальное время для поиска жилья. Вы можете найти отличные процентные ставки по ипотечным кредитам. Примерно 19-го числа в Полнолуние вы можете получить повышение, повышение по службе или профессиональную награду за хорошо выполненную работу. Остерегайтесь путать страсть с любовью во второй половине месяца; эти два не взаимозаменяемы. Проведите последние дни 2021 года, обнимаясь или сочувствуя любимому человеку.

Весы

Делиться своим опытом с благодарной аудиторией будет желанной тенденцией в начале декабря. Начиная с 4-го числа, в Новолуние вы можете преподавать онлайн-курс или записывать обучающие видео. Удовольствия дома назовут ваше имя в середине месяца; Найдите время в своем плотном графике, чтобы пообщаться с друзьями, родственниками и соседями. Будет очень полезно устроить большую вечеринку. Полнолуние 19-го числа может принести хорошие результаты для экзамена или подачи заявления. Споры о разделении денег или труда могли всколыхнуть роман во второй половине месяца. Начните выполнение новогодних обещаний, начав фитнес-программу в последние дни декабря.

Скорпион

Дополнительный источник дохода может появиться 4-го или около того, благодаря обогащающему Новолунию. Любая работа, позволяющая вам работать из дома, будет приносить удовлетворение, стабильность и доход. К середине месяца могут начаться длительные деловые переговоры. Наберитесь терпения и дополняйте предложения достоверными фактами и цифрами. К моменту восхода Полнолуния 19 числа вы увидите непредвиденные финансовые результаты в виде наследства, судебного урегулирования или возврата налогов. Вторая половина декабря может быть напряженной из-за беспорядочного поведения делового или романтического партнера. Установление твердых основных правил вашего взаимодействия. В последние дни года вы можете уплыть на облаке любви благодаря внимательному поклоннику.

Стрелец

Проведение большего количества времени дома может успокоить вашу огненную энергию в течение первого числа месяца. Вы вернетесь на всеобщее обозрение 4-го числа, благодаря известности «Новолуние». Не удивляйтесь, если вам поручат руководить общественным или образовательным проектом; люди хорошо отзываются о вашей бодрой энергии. Ваше финансовое положение должно улучшиться до конца месяца, особенно если вы возьмете на себя обязательство договариваться о более высокой зарплате. 19-го числа, полнолуние, принесет плодотворное партнерство удовлетворительному завершению. Во второй половине декабря ваше здоровье может быть нестабильным, поэтому не злоупотребляйте едой и напитками. Переезд в просторное и красивое место у воды - отличная возможность в конце 2021 года.

Козерог

Уединенные занятия могут доставить огромное удовольствие в начале декабря. 4-го числа новолуние побудит вас отправиться в тихое место, где вы сможете услышать свои мысли. Духовное прозрение может вдохновить вас уделять больше времени деятельности и отношениям, которые вы больше всего цените. Вам следует использовать силу своего возросшего магнетизма для продвижения своих личных и профессиональных интересов до конца года. Полнолуние 19-го числа может привести к тому, что вы достигнете личного максимума в отношении своего здоровья; дайте себе щедрую награду за то, что вы так усердно потрудились. Не позволяйте финансовому дефициту вызвать у вас панику во второй половине декабря; вы можете найти несколько креативных и недорогих способов повеселиться в конце года.

Водолей

Новолуние 4-го числа идеально подходит для присоединения к обществу или группе, посвященной вашей любимой теме. Вы обязательно встретите некоторых опытных людей через эту ассоциацию. Среднюю часть месяца посвящайте административным задачам и работе с документами. Это оставит вторую половину декабря свободной для более увлекательных занятий. 19-го числа Полнолуние принесет новости о помолвке, свадьбе или творческих достижениях. Наслаждайтесь раундом вечеринок, которые станут результатом этого счастливого события. Не отговаривайте родственника от осуществления своей мечты по мере приближения праздников; ваше одобрение проложит путь к их успеху. Последние дни года принесут по крайней мере одну необычную возможность заработка. Представьте 2021 год стильно.

Рыбы

Посвятите себя лучшей жизни в начале декабря. Если вы сможете это представить, вы добьетесь этого. 4-го числа «Новолуние» предоставит фантастические профессиональные возможности. Должность, связанная с издательством, высшим образованием или путешествиями, может принести столь необходимую финансовую стабильность. Продемонстрируйте свой творческий талант на работе к середине месяца; это отличный способ добиться отличия. В полнолуние 19 числа вы можете оставить один дом ради более просторного. Остерегайтесь гневных сообщений в социальных сетях во второй половине декабря, иначе вы можете пожалеть об этом. Вы будете в центре внимания в последние дни года; это прекрасное время для запуска веб-сайта.

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