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Увеличение времени между первой и второй вакциной может дать более сильный иммунитет к коронавирусу

9:30:0012/2/2021,Элейн Йонг, Университет Британской Колумбии
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«Мы обнаружили значительно более высокие уровни антител у людей, у которых были более длительные интервалы между вакцинациями, и это было стабильно независимо от того, какая мРНК вакцина была введена», - сказал д-р Грунау.

Хотя этот постоянный поток новой информации может затруднить принятие решений в области общественного здравоохранения, исследователям было приятно видеть, как их усилия претворяются в клинически значимые результаты. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Первое рецензируемое исследование в Северной Америке, посвященное изучению времени между первой и второй дозами мРНК-вакцины COVID-19, показывает, что более длительный интервал между дозами приводит к более сильному иммунному ответу. Исследование финансируется правительством Канады через Целевую группу по иммунитету от COVID-19 (CITF).

Главный исследователь доктор Брайан Грунау, доцент отделения неотложной медицины UBC и научный сотрудник Центра оценки здоровья и результатов исследований, указывает, что эти результаты, опубликованные сегодня в журнале Clinical Infectious Diseases, могут послужить основой для текущих международных усилий по вакцинации COVID-19.

В рецензируемом исследовании сравнивались результаты анализа крови 186 парамедиков, некоторые из которых были вакцинированы в ранее рекомендованный интервал менее четырех недель, а другие получили вторую дозу через шесть-семь недель, пишет medicalxpress.com.

«Мы обнаружили значительно более высокие уровни антител у людей, у которых были более длительные интервалы между вакцинациями, и это было стабильно независимо от того, какая мРНК вакцина была введена», - сказал д-р Грунау.

Вакцины с мРНК включают вакцину Pfizer-BioNTech Comirnaty и вакцину Moderna Spikevax. Хотя уровни антител - это только один из способов измерения иммунного ответа организма, они играют очень важную роль.

Компромисс между стратегиями вакцинации

Эти результаты имеют значение для продолжающихся глобальных усилий по вакцинации, поскольку половина населения мира еще не вакцинирована. Расширение рекомендованного интервала дозирования вакцины может привести к более сильному долгосрочному иммунному ответу у людей, а также будет способствовать более быстрому доступу на уровне сообщества к первой дозе вакцины.

«Эта стратегия с более длительными интервалами обеспечивает ранний доступ к первым дозам для населения и обеспечивает наилучшую возможную защиту с помощью серии из двух доз», - добавил д-р Грунау.

Хотя показатели иммунитета коррелируют с риском заражения COVID-19, в этом исследовании не оценивались фактические прорывные инфекции.

Информирование о решениях по стратегии иммунизации

Участники исследования участвуют в более крупном проекте COVID-19 «Профессиональные риски, серологическая распространенность и иммунитет среди парамедиков» (CORSIP) - национальном исследовании, посвященном изучению того, как пандемия повлияла на парамедиков. Группу возглавляют доктор Грунау и доктор Дэвид Гольдфарб, клинический доцент отделения патологии и лабораторной медицины UBC, а также медицинский микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Детской больницы Британской Колумбии и Женской больницы и Центра здоровья Британской Колумбии. как доктора. Трейси Киркхэм и Пол Демерс из Университета Торонто. Они начали набор парамедиков менее 10 месяцев назад, но исследователи продолжают предоставлять данные в режиме реального времени в CITF, чтобы определить, есть ли какие-либо последствия для политических решений .

Хотя этот постоянный поток новой информации может затруднить принятие решений в области общественного здравоохранения, исследователям было приятно видеть, как их усилия претворяются в клинически значимые результаты.

«Это настоящая цель любого исследователя», - сказал д-р Грунау. «Мы хотим провести исследование, которое действительно положительно повлияет на жизнь людей и повлияет на политику».

«Эти результаты подтверждают решения, принятые во многих юрисдикциях в Канаде для быстрого приема первых доз с увеличенным интервалом дозирования», - сказал д-р Тим Эванс, исполнительный директор CITF. «Результаты также очень важны для информирования о развертывании вакцин в других странах, где увеличение интервала дозирования может способствовать обеспечению справедливости вакцин».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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