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Грешно ли работать 3 декабря Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?

1:30:1612/3/2021,София Мальцева
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Когда христиане отмечают Ее Вход в Храм, то они празднуют божественный смысл человека и яркость его высокого призвания.

В этот день запрет на копку землю, поскольку она отдыхает. Если взяли в руки лопату - урожая не будет. Фото: Pixabay.com

3 декабря отмечается предпразднство одного из великих двунадесятых праздников Введения Пресвятой Богородицы в храм Господень.

Сюжет этого праздника очень прост: маленькую девочку родители приводят в Иерусалимский храм. В этом нет ничего особенно примечательного, поскольку в то время это был общепринятый обычай, и многие родители приводили своих детей в храм в знак того, что они соприкасаются с Богом, придают своей жизни высшую цель и смысл, освещают их изнутри светом высшего опыта. Однако в этом случае все было немного иначе: Святую Марию привели в “Святая Святых”, в место, куда никому, кроме первосвященника, не разрешается входить, в мистическое внутреннее святилище храма.

Тогда прихожане был очень удивлены, не зная, что перед ними будущая Матерь Божья. Поэтому этот праздник так важен и относится к главным торжествам христианского мира. Поскольку с этого момента сама жизнь стала Храмом. И когда христиане отмечают Ее Вход в Храм, то они празднуют божественный смысл человека и яркость его высокого призвания.

Как и в остальные православные праздники, Введение во храм Богородицы, связано с множеством поверий и примет, среди которых существуют главные:

в этот день запрет на копку землю, поскольку она отдыхает. Если взяли в руки лопату - урожая не будет;

введение - это ворота зимы. Если наступит мороз, то и остальные праздники будут морозные.

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традициипраздникизапретыприметы вход во храм Богородицы
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