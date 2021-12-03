3 декабря – Международный день инвалидов: добрые открытки для отправки по смс и вотсап

Желаю надежды вам не терять,
В лучшее верить, горя не знать.
Добра и удачи вам на пути,
Счастье свое непременно найти.
Пусть сила духа крепнет, растет,
Пусть вас звезда по жизни ведет.
Поддержат родные всегда и друзья,
Согреет в объятиях ваша семья.
Сегодня день, когда всем миром
Мы помогаем, люди, тем,
Кто ограничен в своих силах,
Кто тянет воз своих проблем.
Желаем нынче инвалидам
Здоровья, выдержки, тепла,
Не падать духом, верить в чудо,
Хранить в сердцах огонь добра.
День особых людей отмечаем,
Тех, чьи судьбы не очень легки.
От души вас сейчас поздравляем,
Вы герои великой страны.
В вас сокрыто желание к жизни, Сила воли стремиться вперед. Пусть исполнятся ваши желания И помогут вам Ангел и Бог!
Стихи: Поздравок
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