Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чарующие открытки и картинки в Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 3 декабря

12:15:1112/3/2021
0

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднства и четыре дня попразднства.

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы и желаю душевного тепла, сердечной радости, светлой надежды, искренней любви, крепкой веры, счастливой звезды, которая всегда будет тебя вести к благодати.

Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиПредпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 декабря – Международный день инвалидов: добрые открытки для отправки по смс и вотсап
11:45:58 12/2/2021
3 декабря – Международный день инвалидов: добрые открытки для отправки по смс и вотсап
БердскПогода в Бердске 3 декабря 2021: мокрый снег и нулевые температуры в городе наступят в этот день
11:30:39 12/2/2021
Погода в Бердске 3 декабря 2021: мокрый снег и нулевые температуры в городе наступят в этот день
Какой сегодня церковный праздник 3 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:03 12/2/2021
Какой сегодня церковный праздник 3 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Частая и долгая ходьба в день удерживает болезнь Альцгеймера от быстрого развития: исследование
11:00:39 12/2/2021
Частая и долгая ходьба в день удерживает болезнь Альцгеймера от быстрого развития: исследование
3 декабря – День юриста: отличные поздравления для близких и родственников
10:50:50 12/2/2021
3 декабря – День юриста: отличные поздравления для близких и родственников
Специальная жевательная резинка может задерживать вирусные частицы в слюне
10:30:38 12/2/2021
Специальная жевательная резинка может задерживать вирусные частицы в слюне
В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68
10:00:43 12/2/2021
В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68
3 декабря – День атомного ледокольного флота России: нежные поздравления людям суровой профессии
8:40:59 12/2/2021
3 декабря – День атомного ледокольного флота России: нежные поздравления людям суровой профессии
Что такое посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР, с чем оно связано и как его лечить?
8:15:09 12/2/2021
Что такое посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР, с чем оно связано и как его лечить?
Может ли сильный ветер усилить риск заражения коронавирусом на прогулке?
7:30:55 12/2/2021
Может ли сильный ветер усилить риск заражения коронавирусом на прогулке?