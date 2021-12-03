Чарующие открытки и картинки в Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 3 декабря

В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.
Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!
Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы и желаю душевного тепла, сердечной радости, светлой надежды, искренней любви, крепкой веры, счастливой звезды, которая всегда будет тебя вести к благодати.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда