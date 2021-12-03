Какой сегодня церковный праздник 3 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 4 декабря 2021 года
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
Преподобного Григория Декаполита
Святителя Прокла Константинопольского, патриарха
Преподобного Дамиана (в схиме Диодора) Юрьегорского
Народные праздники и приметыДень Прокла
По народному календарю эта дата посвящена памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
В этот день в старину люди проклинали нечистую силу, которая уходила под землю и пряталась там от морозов.
К этому празднику зачастую дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом. Люди возобновляли поездки на санях между населенными пунктами.
Считалось, что дети, которые рождались в этот день, становились хорошими мастерами.
ПриметыЕсли в этот день снег пойдет, то и 3 июня ждите дождя.
Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом ветре – днем установится ясная, солнечная погода.
Каков день, таков и июнь.
Если снег выпадает до Введения (4 декабря), то растает, если снег пойдет после Введения, то ляжет зима.
Когда зайцы залегают вблизи строений и зарываются в сугробы, то следует ожидать продолжительных холодов.
Источник: my-calend.ru