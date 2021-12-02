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Коридор затмений закрывается 4 декабря в Новолуние в Стрельце: последним будет полное солнечное затмение в 2021 году

4:00:0712/2/2021
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В этот день состоится сразу два последних астрономических события 2021 года, что делает его по-настоящему редким и уникальным.

Этот день станет последним для двух астрономических событий 2021 года. Фото: Pxfuel.com
Этот день станет последним для двух астрономических событий 2021 года. Фото: Pxfuel.com

4 декабря станет особенным днем для всех любителей астрономии и желающих изменить свою судьбу. В эту дату состоится сразу два крупных астрономических события, которые станут последними в 2021 году: полное солнечное затмение и новолуние. Также в этот же день закроется коридор затмений — редкая пора, полная мощной энергетики.

Полное солнечное затмение состоится в 10:34 по московскому времени. Увидеть его полностью смогут лишь на территории Антарктиды. Частичное затмение смогут заметить жители южной Африки, части Австралии, а также на островах трех океанов: Индийского, Тихого и Атлантического. Несмотря на то, что в России затмение заметно не будет, важная энергетика все же окутает жителей всей Земли.

Новолуние наступит в 10:45 по столичному времени. Увидеть его смогут все, когда на Землю спустятся сумерки. Это явление также даст огромный приток мощной энергетики спутника нашей планеты.

Астрологи отметили, что все жители планеты могут почувствовать нехватку сил и ухудшение самочувствия. Именно поэтому эту дату лучше всего провести дома. Также специалисты отмечают, что чрезмерное влияние небесных тел может вызвать у людей агрессию и активность на различные конфликты. В этом случае остаться дома лучше одному или в компании самого близкого человека, с которым вы точно не поссоритесь. Это поможет вам сохранить отношения такими, какими они были до закрытия коридора затмений. В противном случае вы можете потерять контакт с человеком на длительный период.

Чем можно заняться в период 4 декабря? Без сомнений, мощная энергетика позволит всем желающим провести ритуал на привлечение счастья в свой дом. Так как счастье для каждого человека познается по-разному, такой ритуал напоминает загадывание желания.

Для его проведения понадобится семь свечек, а также мел. Необходимо дождаться ночи, расставить свечи в форме круга. В центре нужно нарисовать то, что будет ассоциироваться у вас с тем, чего вам в текущий момент жизни не хватает. После этого войдите в круг и постарайтесь в голове преобразовать ваш рисунок в детальный образ. Когда картинка в голове станет четкой, по одной потушите свечи и сотрите рисунок. Считается, что ваши фантазии воплотятся в жизнь в течение следующих шести месяцев.

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