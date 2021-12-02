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3 декабря 2021 Луна покроет Марс: какие регионы России смогут наблюдать небесное явление

3:00:0612/2/2021
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В этом месяце пройдут различные астрономические явления. Некоторые из них будут видны невооруженным взглядом.

В декабре 2021 года ожидается множество астрономических событий. Фото: Pxfuel.com
В декабре 2021 года ожидается множество астрономических событий. Фото: Pxfuel.com

В декабре 2021 года всем любителям астрономии очень повезло. В этом месяце состоится довольно большое количество астрономических событий. Некоторые из даже получится увидеть без телескопа. Рассказываем о том, чего ждать от декабря.

Календарь астрономических событий в этом месяце:

2 декабря неподалеку от Марса начнется появляться кусочек спутника нашей планеты — Луны.

3 декабря примерно в 03:00 по московскому времени жители Восточной Сибири и Дальнего Востока смогут увидеть, как Луна перекроет Марс. Увидеть это явление смогут все даже без использования телескопа.

4 декабря Луна будет находиться прямо между Солнцем и нашей планетой. Это явление называется солнечным затмением. Оно будет полным и продлится 1 минуту и 54 секунду. Увидеть его смогут все желающие в 10:34 по столичному времени.

6 декабря месяц будет находиться недалеко от Венеры, а позже — у Сатурна и Юпитера.

С 7 по 17 декабря пройдет звездопад Геминиды. Его пик придется на 14 число. Жители Земли смогут увидеть, как падает около 100 метеоритов в час.

10 декабря Луна доберется до Нептуна, скрыв его от любителей астрономии.

С 11 на 12 декабря на расстоянии 3,9 миллиона километров от Земли пролетит астероид Nereus. Заметить его смогут жители России и ближайших стран.

15 декабря спутник Земли покажется вблизи Урана.

С 16 по 18 декабря пролетит еще один астероид — 2003 SD220. Его также можно будет заметить со всей территории России.

19 декабря наступит полнолуние.

22 декабря мы сможем наблюдать еще за одним звездопадом — Урсиды. Он будет редким: около 10 метеоритов в час. Однако это событие можно считать по-настоящему важным, с точки зрения астрономии.

Последний день 2021 года закончится тем, что тоненький серп Луны приблизится к Марсу.

После 20 декабря состоится парад планет, в котором примут участие все, кроме Марса.

Отметим, что новолуние 4 декабря и полнолуние 19 декабря являются последними астрономическими событиями своего рода в 2021 года. Не забудьте сделать памятную фотографию этого редкого явления.

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лунамарсастрономические событиядекабрь 2021
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