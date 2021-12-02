Путин обвинил руководителей шахты "Листвяжная" в сокрытии загазованности и фальсификации

Президент России Владимир Путин заявил 2 декабря, что руководство шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв метана и погиб 51 человек, скрывало факты чрезмерной загазованности и искажало результаты датчиков токсичных газов. Такое заявление глава государства сделал на совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое прошло в режиме видеоконференции.
-Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались", - сослался президент на документы, предоставленные Следственным комитетом.
По выводам следствия, страшная авария произошла из-за отсутствия контроля за добычей угля при повышенной загазованности метана.
-Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились. Меры к приостановке работ не принимались, - отметил Владимир Путин.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев доложил президенту о поддержке семей погибших и пострадавших.
Ранее слова российского лидера и выводы следствия подтверждали сами шахтеры: датчики специально ломали, чтобы не останавливать работу.
Как сообщал "Курьер.Среда", арестованы 5 человек - директор шахты, его зам, начальник участка, а также двое сотрудников Ростехнадзоры. Напомним, что проверка "Листвяжной" прошла 24 ноября - нарушений не обнаружили.