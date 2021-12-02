Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин обвинил руководителей шахты "Листвяжная" в сокрытии загазованности и фальсификации

3:13:5712/2/2021
0

По выводам следствия, страшная авария в Кузбассе произошла из-за отсутствия контроля за добычей угля при повышенной загазованности метана.

Путин обвинил руководство "Листвяжной" в попытках скрыть загазованность. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин заявил 2 декабря, что руководство шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв метана и погиб 51 человек, скрывало факты чрезмерной загазованности и искажало результаты датчиков токсичных газов. Такое заявление глава государства сделал на совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое прошло в режиме видеоконференции.

-Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались", - сослался президент на документы, предоставленные Следственным комитетом.

По выводам следствия, страшная авария произошла из-за отсутствия контроля за добычей угля при повышенной загазованности метана.

-Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились. Меры к приостановке работ не принимались, - отметил Владимир Путин.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев доложил президенту о поддержке семей погибших и пострадавших.

Ранее слова российского лидера и выводы следствия подтверждали сами шахтеры: датчики специально ломали, чтобы не останавливать работу.

Как сообщал "Курьер.Среда", арестованы 5 человек - директор шахты, его зам, начальник участка, а также двое сотрудников Ростехнадзоры. Напомним, что проверка "Листвяжной" прошла 24 ноября - нарушений не обнаружили.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин обвинил руководителей шахты "Листвяжная" в сокрытии загазованности и фальсификации
3:13:57 12/2/2021
Путин обвинил руководителей шахты "Листвяжная" в сокрытии загазованности и фальсификации
3 декабря 2021 Луна покроет Марс: какие регионы России смогут наблюдать небесное явление
3:00:06 12/2/2021
3 декабря 2021 Луна покроет Марс: какие регионы России смогут наблюдать небесное явление
Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на 9 млн рублей
2:56:14 12/2/2021
Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на 9 млн рублей
Из шахты «Листвяжная» подняли тела еще трех погибших при взрыве метана: Спасательные работы возобновили 2 декабря
2:45:29 12/2/2021
Из шахты «Листвяжная» подняли тела еще трех погибших при взрыве метана: Спасательные работы возобновили 2 декабря
Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунолог
2:20:58 12/2/2021
Самых опасных распространителей коронавируса или "инкубаторов" назвал иммунолог
Семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" дадут более 40 квартир власти Кузбасса
2:05:51 12/2/2021
Семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" дадут более 40 квартир власти Кузбасса
Почему именно 3 декабря на Руси массово проклинали нечисть лукавую?
2:00:00 12/2/2021
Почему именно 3 декабря на Руси массово проклинали нечисть лукавую?
Поздравления в картинках в День юриста России 3 декабря – прикольные и с юмором
1:45:35 12/2/2021
Поздравления в картинках в День юриста России 3 декабря – прикольные и с юмором
Пассажир поезда «Сапсан» скончался по дороге из Петербурга в Москву
1:41:54 12/2/2021
Пассажир поезда «Сапсан» скончался по дороге из Петербурга в Москву
Судмедэксперт делал бизнес на покойниках: Спецназ нагрянул с обысками в морг Оренбурга
1:24:33 12/2/2021
Судмедэксперт делал бизнес на покойниках: Спецназ нагрянул с обысками в морг Оренбурга