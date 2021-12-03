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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2021 в России и мире

12:20:5912/3/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 3 декабря 2021 года.

3 декабря - День «Сделайте подарок». Фото: Pixabay.com

• День положительных ответов
• День юриста
• День Неизвестного Солдата
• День памяти богатыря Святогора
• Международный день людей с ограниченными возможностями (International Day of Disabled Persons)
• День атомного ледокольного флота РФ
• Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day, 3December)
• Международный праздник вязаного жилета (International Sweater Vestival)
• День рождения SMS (Short Message Service Birthday)
• Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day)
• День благодарности бармену (Bartender Appreciation Day)
• Международный день баскского языка (International Basque Language Day)
• День «Сделайте подарок» (Make a Gift Day)
• День памяти преподобного Григория Декаполита
• День памяти святителя Прокла Константинопольского
• День памяти святого мученика Дасия Доростольского
• День памяти преподобного Дамиана Юрьегорского
• День латиноамериканской медицины (Dia de la Medicina Latinoamericana) - Куба
• День крыши над головой (Roof Over Your Head Day) - США
• День мятного латте (National Peppermint Latte Day) - США
• День «Давай обнимемся» (National Let`s Hug Day) - США
• День адвоката (Advocate`s Day) - Индия
• День уругвайского танца «Кандомбе» (Dia Nacional del Candombe) - Уругвай
• Пятница искусственного меха (Faux Fur Friday) - США
• День фермера - Гана
• День святого Франциска Ксаверия (Feast of Saint Francis Xavier) - Индия, Испания
• День флага - Остров Саба
• День Евангелия (Gospel Day) - Маршалловы острова
• День запеканки из стручковой фасоли (National Green Bean Casserole Day) - США
• День Наварры (Dia de Navarra) - Испания
• Именины у Анатолия, Анны, Фёклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра
• День Прокла (Проклинатели нечисти)

Важные события:

• 3 декабря 1586 года из Америки в Англию впервые привезён картофель
• 3 декабря 1959 года успешно завершились испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин»

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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