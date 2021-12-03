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Студентке из Бердска разорвали кишечник пинком в живот. Ее экстренно госпитализировали в ЦГБ

5:07:1512/3/2021
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Ее пнул незнакомый человек в колледже Новосибирска.

Студентка колледжа госпитализирована после удара ногой в живот. Фото: Pexels.com

30 ноября студентка Бердска получила травму живота, в результате которой у нее разорвался кишечник. инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Но девушку госпитализировали в ЦГБ Бердска. Известно, что пострадавшая является студенткой второго курса учебного заведения. Именно в стенах колледжа ее и пнул в живот ногой незнакомый для нее человек. В Бердск ее доставили из-за нехватки мест в Новосибирском медучреждении. В пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области Екатерина Петрушина сообщила, сейчас следственными органами проводится проверка по данному факту.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что завуч школы 1 Бердска скончалась.

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