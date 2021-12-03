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03.12
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В день смерти Александра Градского произошло таинственное событие, заявил журналист

6:38:4412/3/2021
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Он сообщил, что такую информацию ему предоставила жена певца Марина Котошенко.

В День смерти Александра Градского произошла мистика. Фото: Первый канал.

Журналист Никита Тучин, который был на церемонии прощания с Александром Градским, рассказал о мистическом случае, который произошел в день кончины исполнителя. По словам молодого человека, в день смерти композитора остановились стрелки на часах, висевших в театре «Градский Холл» и в его квартире. Он сообщил, что такую информацию ему предоставила жена певца Марина Котошенко.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Известно, что он перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. Музыкант Леонид Агутин рассказал, что в последнее время артист жаловался на состояние здоровья, но заставить его заниматься собой было невозможно. Сообщается, что никто не мог убедить артиста остаться дома и перестать работать. В среду Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с артистом состоялась в театре «Градский Холл». Перед зданием выстроилась очередь из людей, желающих отдать дань памяти музыканту.

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квартиратеатрчасыжурналистАлександр Градский
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