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03.12
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В Толмочево экстренно вызвали скорую помощь для пассажира рейса S7 2513 Москва — Новосибирск

6:15:5712/3/2021
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ЭКстренной посадки не потребовалось.

Пассажирке стало плохо прямо на борту самолета. Пришлось вызывать скорую помощь. Фото: Pixabay.com

В Новосибирском аэропорту Томочево пассажиру рейса S7 2513 Москва — Новосибирск понадобилась срочная медицинская помощь. Женщине стало плохо на борту самолета во время полета, однако экстренной посадки не потребовалось. Сообщается, что заявительница попросила оказать ей помощь после посадка, ей помогли врачи из города Оби.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что блогер Илья Варламов попал в отделение полиции в Африке после драки с одним из местных жителей. Известно, что урбанист снимал очередной выпуск, когда к нему подошел один из местных жителей, которому показалось, что блогер сфотографировал его ставку в игровых автоматах. В ходе словесной перепалки завязалась драка, которую удалось прекратить сотрудникам полиции.

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