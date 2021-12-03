Школьник умер после удара по голове одноклассника на уроке биологии в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре в школе № 6 произошла трагедия - умер ученик из-за удара по голове.
На уроке биологии в 7 классе два ученика повздорили «из-за ерунды». Один из учащихся ударил второго по голове, неожиданно подросток потерял сознание, и в чувство его привести не удалось.
Очевидцы рассказали, что скорая помощь ехала долго, и реанимационные мероприятия, которые проводили медики, не привели к успеху. В школе отменили занятия, проводится проверка, сообщили в komcity.ru.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" и "Халатность".
Ранее сообщалось, что 11-классник в Люберцах скончался прямо во время итогового сочинения.
Как сообщал "Курьер.Среда", в школе №3 Бердска семиклассник ударил 13-летнего школьника так, что сломал ему лобную кость.