Поздравления нежнее нежного в Международный день объятий 4 декабря

В День объятий пожелаю
Обниматься каждый день.
Это действие простое
Может вылечить мигрень.
«Обнимашки» пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
Дарят радость, теплоту.
Пусть гормон повысят счастья
Вам объятия всегда,
Крепость рук родных, любимых
Не подводит никогда.
С днем объятий поздравляю!
Крепко-крепко обнимаю.
И хочу я пожелать
Часто к сердцу прижимать
Дорогих тебе людей.
Сразу станет всем теплей.
Это лучшее лекарство
От хандры — всегда бесплатно!
Стремитесь дарить теплоту ваших рук, Чтоб слышен от радости сердца был стук. Дарите друг другу объятья свои — Цените частичку нежнейшей любви!
Делитесь друг с другом своей теплотой,
Душевной идиллией и красотой...
Дарите друг другу своё понимание,
Заботу и нежность, улыбку, внимание!
Не бойтесь обнять, просто так, от души,
Ведь ваши объятия так хороши —
В них сила, тепло, вдохновение, свет,
Что сможет всегда уберечь вас от бед!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru