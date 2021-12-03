Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравления нежнее нежного в Международный день объятий 4 декабря

3:15:1112/3/2021
0

4 декабря День объятий имеет статус международного праздника.

Международный день объятий

В День объятий пожелаю
Обниматься каждый день.
Это действие простое
Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
Дарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья
Вам объятия всегда,
Крепость рук родных, любимых
Не подводит никогда.

Международный день объятий

С днем объятий поздравляю!
Крепко-крепко обнимаю.
И хочу я пожелать
Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей.
Сразу станет всем теплей.
Это лучшее лекарство
От хандры — всегда бесплатно!

Международный день объятий

Стремитесь дарить теплоту ваших рук, Чтоб слышен от радости сердца был стук. Дарите друг другу объятья свои — Цените частичку нежнейшей любви!

Делитесь друг с другом своей теплотой,
Душевной идиллией и красотой...
Дарите друг другу своё понимание,
Заботу и нежность, улыбку, внимание!

Не бойтесь обнять, просто так, от души,
Ведь ваши объятия так хороши —
В них сила, тепло, вдохновение, свет,
Что сможет всегда уберечь вас от бед!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень объятий
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления нежнее нежного в Международный день объятий 4 декабря
3:15:11 12/3/2021
Поздравления нежнее нежного в Международный день объятий 4 декабря
Собчак подарила квартиру в Новосибирске 30 лет бомжевавшей из-за секты Виссариона женщине
3:14:12 12/3/2021
Собчак подарила квартиру в Новосибирске 30 лет бомжевавшей из-за секты Виссариона женщине
Чудом избежал авиакатастрофы пассажирский самолет с обледенелым двигателем, летевший в Новосибирск
3:00:36 12/3/2021
Чудом избежал авиакатастрофы пассажирский самолет с обледенелым двигателем, летевший в Новосибирск
Как запустить денежные потоки в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?
3:00:23 12/3/2021
Как запустить денежные потоки в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?
Школьник умер после удара по голове одноклассника на уроке биологии в Комсомольске-на-Амуре
2:48:44 12/3/2021
Школьник умер после удара по голове одноклассника на уроке биологии в Комсомольске-на-Амуре
В массовом ДТП на Бердском шоссе с участием двух машин такси пострадали три человека
2:40:48 12/3/2021
В массовом ДТП на Бердском шоссе с участием двух машин такси пострадали три человека
БердскВ Бердске нашли сбившего 17-летнюю девушку на "зебре" 87-летнего водителя Toyota Corolla
2:21:50 12/3/2021
В Бердске нашли сбившего 17-летнюю девушку на "зебре" 87-летнего водителя Toyota Corolla
4 декабря – Международный день банков: великолепные открытки и картинки для коллег
2:15:27 12/3/2021
4 декабря – Международный день банков: великолепные открытки и картинки для коллег
Когда лучше подстричься в декабре 2021 года, чтобы привлечь к себе финансы на весь новый 2022 год
2:00:32 12/3/2021
Когда лучше подстричься в декабре 2021 года, чтобы привлечь к себе финансы на весь новый 2022 год
Дистанционное оформление пенсионных выплат внедряет Минтруд
1:57:25 12/3/2021
Дистанционное оформление пенсионных выплат внедряет Минтруд