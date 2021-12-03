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Когда квасить капусту перед Новым 2022 годом: самые благоприятные и худших дни для засолки

4:45:0012/3/2021
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Квасить капусту необходимо только в те дни, которые обозначены благоприятными в лунному календаре. Благодаря этому квашеная капуста будет иметь хороший вкус и сохранит свой хруст.

Квашеная капуста с давних времен является традиционной российской закуской. Фото: Pxfuel.com
Квашеная капуста с давних времен является традиционной российской закуской. Фото: Pxfuel.com

Квашеная капуста давно вошла в рацион россиян и теперь считается русским традиционным блюдом. Она является неотъемлемой частью многих блюд, например, щей, солянки, салатов и употребляется в качестве закуски с использованием подсолнечного или оливкового масла. Изготавливается она по разным рецептам, которые берут свое начало еще со времен жизни наших дальних предков и часто изменяются под вкус домочадцев. Самыми стандартными ингредиентами для квашения капусты являются белокочанная капуста, морковь, соль. Также некоторые хозяйки добавляют бруснику, клюкву, тмин, ягоды можжевельника, редис, репу, чеснок, имбирь и даже перец халапеньо. Если вы хотите добавить капусте сладости, то можно включить в список ингредиентов сладкий перец, виноград, свеклу, тыкву.

Однако не только из ингредиентов складывается вкус квашеной капусты. Специалисты рекомендуют квасить ее в определённые даты, ориентироваться в которых можно с помощью лунного календаря. Такое условие способствует хорошему вкусу квашеного овоща, а также обеспечит его более долгое хранение. Почему же определенные лунные даты так важны? Ответ на этот вопрос дали ученые. Дело в том, что при квашении капусты в качестве инструмента смешивания мы используем собственные руки. Человеческая кожа переносит множество бактерий, которые при смешивании капусты, моркови, соли и других ингредиентов попадают в состав смеси для квашения. Бактерии уничтожают углеводные соединения и выделяют молочную кислоту, которая и обеспечивает тот самый вкус всеми любимой капусты, которую наши бабушки и мамы перед холодной зимой готовят в больших количествах. Под влиянием лунных циклов и в разные их периоды бактерии ведут себя по-разному. Следовательно, квасить капусту лучше всего на растущую луну или в специально определенные астрологами даты.

Лучшие и худшие дни для засолки и квашения капусты в декабре 2021 года.

Благоприятные дни: 4-7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29 декабря.
Неблагоприятные дни: 12, 15, 16, 18 и 31 декабря.

Не указанные в списке даты считаются нейтральными.

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