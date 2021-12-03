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03.12
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Спасенная врачами певица МакSим шокировала поклонников своей фигурой

3:59:3212/3/2021
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После страшного для нее и ее поклонников лета 2021 года артистка становится все краше, что оценили по достоинству фанаты.

«Шикарная девушка»:  МакSим покорила россиян своей фигурой. Фото: instagram.com


Очень тяжело перенесшая коронавирус певица МакSим преображается. После страшного для нее и ее поклонников лета 2021 года артистка становится все краше. Недавно она выложила в Instagram фото без подписи, но фанаты тут же отозвались, оценив преображение певицы.

«Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая», «Потрясающая», «Девочка с модельной внешностью», «Ах, какая шикарная девушка», «Такая изящная и очаровательная», «Ты прелесть, бриллиант и украшение этого мира!» – разливались в похвалах поклонники. Однако другие худобу артистки не оценили и порекомендовали ей больше есть.

Как сообщал "Курьер.Среда", МакSим лежала в больнице два месяца. Ее выписали 13 августа в инвалидной коляске, что повергло в шок поклонников. Но певица быстро восстановилась и уже 19 ноября пела на сцене Государственного Кремлевского дворца.

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