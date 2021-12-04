Как быстро рассчитаться с долгами: заговор на соль в Новолуние

Так или иначе в жизни каждого человека присутствуют или присутствовали долги, например, по кредиту или ипотеке. Они значительно осложняют жизнь и могут доставить большие неприятности, оказывая давление на ваше финансовое благополучие, а также могут усугубить ваши взаимоотношения с людьми, у которых вы одалживали деньги в долг. Чтобы избавиться от долговой ямы и как можно скорее забыть о всех трудностях, связанных с ними и надоедливыми кредиторами, существует специальный заговор. Его необходимо провести в новолуние, когда влияние лунного цветила на все процессы и события в вашей жизни будет максимальной и сможет обеспечить вам успех магического вмешательства. Однако подчеркнем, что заговор от долгов сможет помочь вам только в том случае, если вы искренне будете в него верить и очень точно повторите все предписанные в инструкции пункты.
Древний заговор по избавлению от долгов в новолуние.
Самое близкое и последнее в 2021 году новолуние состоится 4 декабря. В этот день вам необходимо взять любой мешочек и соль и прочесть над ними несложный ритуал. Предпочтительно соль лучше брать морскую, поскольку она лучше пропитана энергетикой природы и силой живущих до нас предков. Поместите соль в мешочек, завяжите его, а затем прочтите следующий заговор:
После прочтения заговора поместите мешочек с солью в свою сумку и носите с собой около месяца. При необходимости через 30 дней заговор можно повторить, взяв свежую соль.