Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года закладывается судьба на 18 лет вперед: как провести день, чтобы привлечь успех

6:15:3612/3/2021
0

4 декабря 2021 года состоится два уникальных астрономических явления: новолуние и полное солнечное затмений, которое в следующий раз состоится только через несколько десятков лет.

День единения новолуния и солнечного затмения будет энергетически сложным. Фото: Pixabay.com
День единения новолуния и солнечного затмения будет энергетически сложным. Фото: Pixabay.com

4 декабря 2021 года в 10:34 по Московскому времени в 13 градусе оси созвездий Стрельца и Близнецов состоится полное солнечное затмение. Оно закроет собой долгий коридор затмений, который начался еще 19 ноября 2021 года. Стоит отметить, что подобное затмение в следующий раз случится только через 20 лет, потому будет обладать особенной энергетикой. Помимо этих важных явлений 4 декабря состоится новолуние, обладающее мощным влиянием на жизни всех жителей Земли.

Период солнечного затмения и новолуния наиболее благоприятен для начала чего-то нового. Однако, чтобы впустить в свою жизнь обновления, необходимо сначала избавиться от старого. К этому списку относятся старые обиды, конфликты, долги, ненужный домашний хлам, негативные установки и мысли. Постарайтесь максимально очистить свою жизнь, свой дом, мысли и сердце от ненужных вещей, вызывающих у вас негативные эмоции.

Кроме того, этот период будет лучшим временем для начала пути по избавлению от вредных привычек и перестройки привычного образа жизни. Жизнь, подверженная изменениям под влиянием солнечного затмения и новолуния с огромной вероятностью может измениться в лучшую сторону, принести вам неожиданные сюрпризы и множество удивительных событий, которые ранее с вами никогда не происходили.

4 декабря необходимо провести, следуя некоторым правилам. Дело в том, что человеческое поведение в тот день закладывает программу событий на предстоящие 18 лет, именно поэтому, чтобы обеспечить себе хорошее будущее, необходимо избегать негатива со стороны окружающих и, в первую очередь, себя.

Что необходимо делать 4 декабря?

1. Сделайте генеральную уборку, в ходе которой выбросите ненужные вещи.
2. Освободите пространство в доме, сделайте перестановку, обеспечив приход положительной энергии в ваш дом.
3. Постарайтесь начать путь по избавлению от вредных привычек. Отметим, что такой шаг требует предварительной консультации специалистов.
4. Начните следить за своим питанием и пищевым поведением, чтобы предупредить развитие болезней пищеварения и ЖКТ.
5. Избегайте переутомлений и сильных физических нагрузок.
6. Выйдите на прогулку на свежем воздухе.
7. Займитесь легкими видами спорта, например, гимнастикой или йогой для начинающих.
8. Помиритесь с теми людьми, с которыми находитесь в ссоре или часто конфликтуете.
9. Ограничьте общение с людьми, которые вводят вас в негатив, питаются вашей энергией и выводят на эмоции.
10. Постарайтесь избавиться от долгов. Если они большие по объему, то внесите хотя бы какую-то часть в общую сумму, погасив долг частично.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новолуниесолнечное затмениекоридор затменийдекабрь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете ли вы наблюдать за солнечным затмением?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года закладывается судьба на 18 лет вперед: как провести день, чтобы привлечь успех
6:15:36 12/3/2021
В новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года закладывается судьба на 18 лет вперед: как провести день, чтобы привлечь успех
Бустерная прививка от Омикрона может быть готова уже в марте 2022: руководитель Moderna
6:00:06 12/3/2021
Бустерная прививка от Омикрона может быть готова уже в марте 2022: руководитель Moderna
Врач назвал тяжелый симптом Омикрона, на который следует обратить внимание
5:30:53 12/3/2021
Врач назвал тяжелый симптом Омикрона, на который следует обратить внимание
Когда квасить капусту перед Новым 2022 годом: самые благоприятные и худших дни для засолки
4:45:00 12/3/2021
Когда квасить капусту перед Новым 2022 годом: самые благоприятные и худших дни для засолки
Как успеть загадать желание в полное солнечное затмение 4 декабря 2021: полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды в 10:34 московского времени
4:00:08 12/3/2021
Как успеть загадать желание в полное солнечное затмение 4 декабря 2021: полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды в 10:34 московского времени
Спасенная врачами певица МакSим шокировала поклонников своей фигурой
3:59:32 12/3/2021
Спасенная врачами певица МакSим шокировала поклонников своей фигурой
Главу сельсовета в Искитимском районе судят за растрату: Одну квартиру незаконно дал себе, вторую - своему заму
3:44:41 12/3/2021
Главу сельсовета в Искитимском районе судят за растрату: Одну квартиру незаконно дал себе, вторую - своему заму
Поздравления нежнее нежного в Международный день объятий 4 декабря
3:15:11 12/3/2021
Поздравления нежнее нежного в Международный день объятий 4 декабря
Собчак подарила квартиру в Новосибирске 30 лет бомжевавшей из-за секты Виссариона женщине
3:14:12 12/3/2021
Собчак подарила квартиру в Новосибирске 30 лет бомжевавшей из-за секты Виссариона женщине
Как запустить денежные потоки в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?
3:00:23 12/3/2021
Как запустить денежные потоки в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?