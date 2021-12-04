В новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021 года закладывается судьба на 18 лет вперед: как провести день, чтобы привлечь успех

4 декабря 2021 года в 10:34 по Московскому времени в 13 градусе оси созвездий Стрельца и Близнецов состоится полное солнечное затмение. Оно закроет собой долгий коридор затмений, который начался еще 19 ноября 2021 года. Стоит отметить, что подобное затмение в следующий раз случится только через 20 лет, потому будет обладать особенной энергетикой. Помимо этих важных явлений 4 декабря состоится новолуние, обладающее мощным влиянием на жизни всех жителей Земли.
Период солнечного затмения и новолуния наиболее благоприятен для начала чего-то нового. Однако, чтобы впустить в свою жизнь обновления, необходимо сначала избавиться от старого. К этому списку относятся старые обиды, конфликты, долги, ненужный домашний хлам, негативные установки и мысли. Постарайтесь максимально очистить свою жизнь, свой дом, мысли и сердце от ненужных вещей, вызывающих у вас негативные эмоции.
Кроме того, этот период будет лучшим временем для начала пути по избавлению от вредных привычек и перестройки привычного образа жизни. Жизнь, подверженная изменениям под влиянием солнечного затмения и новолуния с огромной вероятностью может измениться в лучшую сторону, принести вам неожиданные сюрпризы и множество удивительных событий, которые ранее с вами никогда не происходили.
4 декабря необходимо провести, следуя некоторым правилам. Дело в том, что человеческое поведение в тот день закладывает программу событий на предстоящие 18 лет, именно поэтому, чтобы обеспечить себе хорошее будущее, необходимо избегать негатива со стороны окружающих и, в первую очередь, себя.
Что необходимо делать 4 декабря?
1. Сделайте генеральную уборку, в ходе которой выбросите ненужные вещи.
2. Освободите пространство в доме, сделайте перестановку, обеспечив приход положительной энергии в ваш дом.
3. Постарайтесь начать путь по избавлению от вредных привычек. Отметим, что такой шаг требует предварительной консультации специалистов.
4. Начните следить за своим питанием и пищевым поведением, чтобы предупредить развитие болезней пищеварения и ЖКТ.
5. Избегайте переутомлений и сильных физических нагрузок.
6. Выйдите на прогулку на свежем воздухе.
7. Займитесь легкими видами спорта, например, гимнастикой или йогой для начинающих.
8. Помиритесь с теми людьми, с которыми находитесь в ссоре или часто конфликтуете.
9. Ограничьте общение с людьми, которые вводят вас в негатив, питаются вашей энергией и выводят на эмоции.
10. Постарайтесь избавиться от долгов. Если они большие по объему, то внесите хотя бы какую-то часть в общую сумму, погасив долг частично.