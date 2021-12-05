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Грешно ли работать 5 декабря в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

1:15:5912/5/2021,София Мальцева
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Деву Марию вели очень торжественно. Для этого позвали всех родственников, и все шли с горящими свечами в руках.

В храме Пресвятая Дева прожила девять лет, а затем ее отдали замуж за Иосифа, который берег ее девственность, до рождения Христа. Фото: Pixabay.com

5 декабря отмечается завершение главного Двунадесятого праздника Входа во храм Святой Девы Марии. В этот день вспоминается знаменательное событие в жизни всего христианского мира.

Когда святые Анна и Иоаким дождались появления на свет Девы Марии, то они очень обрадовались этому событию, и, в благодарность, пообещали Господу посвятить своего ребенка его служению.

Поэтому, когда маленькой Мария достигла трех лет, то родители повели ее в Иерусалимский главный храм, где служил первосвященником Захария, отец Иоанна Крестителя.

Деву Марию вели очень торжественно. Для этого позвали всех родственников, и все шли с горящими свечами в руках. Девочку поставили на первую ступень храма, после чего она сама с легкостью поднялась по пятнадцати ступеням. Ее встретил Захария и повел в Святая Святых – место, куда не ступала нога обычного человека. Ведь тогда считалось, что войти в Святая Святых означает, прежде всего, войти в ту глубину поклонения и глубину молитвы, которая заставляет человека предстать перед живым Богом. Введение Божией Матери, помимо исторических особенностей, превозносится Церковью, потому что оно указывает нам, где Она находится во всей Своей жизни, в божественном присутствии.

В храме Пресвятая Дева прожила девять лет, а затем ее отдали замуж за Иосифа, который берег ее девственность, до рождения Христа.

Считается, что работать в главные церковные праздники нельзя. Поэтому убираться, шить, мыть полы и стирать в этот день не рекомендуется.

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праздникизапретыхристианство.введение пресвятой Богородицы в Храм
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