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Педофил дважды изнасиловал 13-летнюю девочку в метро Петербурга

5:03:0212/5/2021
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Отец девочки обратился в полицию с заявлением о нападении на его ребенка 30 ноября и 2 декабря. Девочка рассказала родителям о случившемся только после второго преступления.

Дважды в метро педофил домогался девочки. Фото: Метрополитен - LiveJournal

В полицию Санкт-Петербурга обратился отец 13-летней девочки, дважды изнасилованной в вагоне метро. Первый раз школьница подверглась нападению 30 ноября, через день — 2 декабря это произошло еще раз.

Сообщается, что оба преступления были совершены утром с 8 до 10 часов. Родителям школьница рассказала только после второго насилия со стороны мужчины. После составления ориентировки начались поиски преступника. Педофил может быть на 10 лет отправлен в места заключения.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приметы подозреваемого есть, осталось найти по камерам видеонаблюдения. По словам заявителя, к дочери применили насильственные действия сексуального характера. Мужчина совершил свои действия, применив физическую силу к девочке, - сообщил «КП-Петербург» осведомленный источник в правоохранительных органах.

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