Педофил дважды изнасиловал 13-летнюю девочку в метро Петербурга

В полицию Санкт-Петербурга обратился отец 13-летней девочки, дважды изнасилованной в вагоне метро. Первый раз школьница подверглась нападению 30 ноября, через день — 2 декабря это произошло еще раз.
Сообщается, что оба преступления были совершены утром с 8 до 10 часов. Родителям школьница рассказала только после второго насилия со стороны мужчины. После составления ориентировки начались поиски преступника. Педофил может быть на 10 лет отправлен в места заключения.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приметы подозреваемого есть, осталось найти по камерам видеонаблюдения. По словам заявителя, к дочери применили насильственные действия сексуального характера. Мужчина совершил свои действия, применив физическую силу к девочке, - сообщил «КП-Петербург» осведомленный источник в правоохранительных органах.