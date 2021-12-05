Сильнейшая магнитная буря грядет в декабре 2021: дата бури, как пережить и почему активность солнца влияет на метеозависимых людей

Магнитные бури очень негативно влияют на здоровье людей. Для тех людей, которые находятся в зоны риска: люди с нестабильным артериальным давлением, имеющие хронические заболевания, пожилые граждане, очень важно знать даты магнитных бурь.
График магнитных бурь.
5 декабря будет геоудар, сила которого будет сменятся в течение дня. Самый сильный удар был с 24:00 до 3:00 5 декабря, сила его достигала 4 баллов, после этого сила удара снизилась до 3 баллов. Начиная с 12:00 и до 18:00 геоудар снова усилится, после этого времени магнитосфера начнет успокаиваться и приходить в нормальное состояние.
Когда полностью закончится магнитная буря предугадать не возможно. С 11 по 14 декабря произойдет очередная магнитная буря, длится она будет три дня, сила удара будет постоянно меняться. Самым неблагоприятным днем из трех станет 13 число, сила геоудара в эти дни будет доходить до 5 баллов. 11, 12, а также 14 числа геомагнитные колебания будут равны в среднем отметке в три балла.
Ощутят на себе влияние магнитных бурь в декабре люди, которые находятся в зоне риска: люди, которые испытывают частые стрессы, люди, у которых есть проблемы с эндокринной системой и обменом веществ.
Для того, чтобы облегчить свое состояние, необходимо накануне дня магнитной бури погулять на свежем воздухе и хорошо выспаться, не менее 8 часов. Необходимо исключить физические нагрузки, не перегружаться, если есть возможность исключить деятельность которая требует внимательности и концентрации внимания. Пересмотрите свои рацион, исключите алкогольные напитки и кофеин, жареную и жирную пищу. Для того, чтобы успокоить нервную систему, можно пить отвар из валерианы или липы.