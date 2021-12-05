В штамме «омикрон» обнаружили фрагмент человеческого генома. В других вариантах коронавируса такого не было

Новый штамм «омикрон», выявленный ранее в Южной Африке, имеет в себе мутацию, которая присутствует в геноме человека. Сообщение опубликовала компания Nference, занимающаяся анализом данных.
Также данное изменение присутствует в генетическом коде вируса, который вызывает простуду. Ранее в штаммах коронавируса данной мутации не было. Считается, что включение изменения позволит коронавирусу не подвергаться атакам со стороны иммунной системы. Данные исследования опубликованы на сайте OSF Preprints 3 декабря.
Возникновение мутации, схожей с человеческой, могло произойти в легких или желудочно-кишечном тракте, где одновременно находились вирус SARS-CoV-2 и коронавирус.
Ранее специалист Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что появление штамма «омикрон» может привести к окончанию пандемии.