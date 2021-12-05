«Жил на полную катушку»: После внезапной смерти сына экс-губернатора Ишаева в Хабаровске вспомнили о его пристрастиях

В Хабаровске в отеле «Парус» был найден мертвым Дмитрий Ишаев, сын бывшего губернатора и полпреда в ДФО Виктора Ишаева. По предварительной информации, смерть произошла в результате инфаркта. Журналист из Хабаровска Максим Молотов рассказывает, что Дмитрий злоупотреблял наркотиками и алкоголем, и позволял себе многое. Одним словам, жил "на полную катушку", передает РЕН ТВ.
- Он отвечал за основные направления коммерческой деятельности семьи Ишаевых, это нефть и продукты перегонки нефти, за оптовые поставки металла, автомобили. Ему принадлежали десятки компаний, которые имели оборот миллиардный. Он постоянно влипал в неприятные дела, - отметил журналист.
Молотов поделился информацией о жизни богатого отпрыска бывшего выскопоставленного чиновника, позже осужденного за растрату. Журналист рассказал о пристрастиях Дмитрия, стоивших огромных денег и загадочных смертях его женщин — 18-летней Александры, выпавшей из окна, и супруги Ольги, задохнувшейся дымом от проводки.
- У него было две страсти: автомобили дорогие и престижные и женщины, он был много раз женат. У него шесть детей от разных женщин. Тем не менее Дмитрий был человеком очень приятным, харизматичным, веселым и улыбчивым, - заключил журналист.
В феврале 2021 года 72-летний бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев был приговорен к 5 годам условно за то, что растратил 7,5 миллионов рублей, сообщал "Курьер.Среда".