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«Жил на полную катушку»: После внезапной смерти сына экс-губернатора Ишаева в Хабаровске вспомнили о его пристрастиях

8:33:4312/5/2021
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Дмитрий Ишаев был найден мертвым в отеле "Парус". Кадры оттуда появились в Сети. Его высокопоставленный отец получил срок за растрату.

Дмитрий Ишаев умер в отеле "Парус". Фото: vk.com

В Хабаровске в отеле «Парус» был найден мертвым Дмитрий Ишаев, сын бывшего губернатора и полпреда в ДФО Виктора Ишаева. По предварительной информации, смерть произошла в результате инфаркта. Журналист из Хабаровска Максим Молотов рассказывает, что Дмитрий злоупотреблял наркотиками и алкоголем, и позволял себе многое. Одним словам, жил "на полную катушку", передает РЕН ТВ.

- Он отвечал за основные направления коммерческой деятельности семьи Ишаевых, это нефть и продукты перегонки нефти, за оптовые поставки металла, автомобили. Ему принадлежали десятки компаний, которые имели оборот миллиардный. Он постоянно влипал в неприятные дела, - отметил журналист.

Молотов поделился информацией о жизни богатого отпрыска бывшего выскопоставленного чиновника, позже осужденного за растрату. Журналист рассказал о пристрастиях Дмитрия, стоивших огромных денег и загадочных смертях его женщин — 18-летней Александры, выпавшей из окна, и супруги Ольги, задохнувшейся дымом от проводки.

- У него было две страсти: автомобили дорогие и престижные и женщины, он был много раз женат. У него шесть детей от разных женщин. Тем не менее Дмитрий был человеком очень приятным, харизматичным, веселым и улыбчивым, - заключил журналист.

В феврале 2021 года 72-летний бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев был приговорен к 5 годам условно за то, что растратил 7,5 миллионов рублей, сообщал "Курьер.Среда".

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